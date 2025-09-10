Васьор съжалява за едно нещо след Гран При на Италия

Ръководителят на отбора на Ферари заяви, че съжалява за едно нещо след домашния старт на Скудерията на „Монца“ през изминалия уикенд.

В Маранело се надяваха на силно представяне пред тифозите, но силите на Шарл Леклер и Люис Хамилтън, който беше и наказан преди старта, стигнаха само за четвърто и шесто място на финала. В началните етапи на състезанието Леклер се бореше с Оскар Пиастри и двамата размениха неколкократно своите позиции, което натовари допълнително гумите на монегаска, което позволи на Джордж Ръсел да го притисне в борбата за четвъртото място.

Васьор постави нова цел пред Хамилтън

В крайна сметка Леклер успя да парира всички опити на пилота на Мерцедес да го атакува, след което остана по-дълго на пистата преди единственото си спиране в бокса и на практика нямаше проблеми да запази четвъртото си място. Васьор обаче съжалява, че неговият тим не е могъл да зарадва хилядите си приверженици по трибуните в Храма на скоростта поне с качване на подиума.

„Трудно е да си представим какво щеше да стане без това боричкане в началото. Вярно е, че тогава Шарл успя един или два пъти да изпревари, но като цяло колата не се намираше в добра позиция тогава и това претовари гумите. Той си плати в следващите пет или шест обиколки, в които Джордж се залепи за него, а другите се откъснаха напред. Трябва да помислим какво можеше да бъде по-различно в началото.



„Като цяло съм разочарован, че не успяхме да зарадваме тифозите с подиум, защото щеше да е магическо с всички тези фенове в пит-лейна и на старт-финалната права. Те щяха да го заслужават“, обясни Васьор, който видя и един позитив в представянето на Ферари този уикенд.



„Бяхме близо до Макларън, може би най-малката разлика от началото на сезона. Просто Макс (Верстапен) беше невероятен в квалификацията и от първата до последната обиколка в състезанието, той буквално летеше, беше много по-бърз от нас. Като цяло ние свършихме добра работа в сравнение с Макларън и Мерцедес, но не достатъчно“, каза шефът наЧерните кончета.

