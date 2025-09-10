Популярни
Васьор съжалява за едно нещо след Гран При на Италия

  • 10 сеп 2025 | 16:38
  • 337
  • 0

Ръководителят на отбора на Ферари заяви, че съжалява за едно нещо след домашния старт на Скудерията на „Монца“ през изминалия уикенд.

В Маранело се надяваха на силно представяне пред тифозите, но силите на Шарл Леклер и Люис Хамилтън, който беше и наказан преди старта, стигнаха само за четвърто и шесто място на финала. В началните етапи на състезанието Леклер се бореше с Оскар Пиастри и двамата размениха неколкократно своите позиции, което натовари допълнително гумите на монегаска, което позволи на Джордж Ръсел да го притисне в борбата за четвъртото място.

Васьор постави нова цел пред Хамилтън
Васьор постави нова цел пред Хамилтън

В крайна сметка Леклер успя да парира всички опити на пилота на Мерцедес да го атакува, след което остана по-дълго на пистата преди единственото си спиране в бокса и на практика нямаше проблеми да запази четвъртото си място. Васьор обаче съжалява, че неговият тим не е могъл да зарадва хилядите си приверженици по трибуните в Храма на скоростта поне с качване на подиума.

„Трудно е да си представим какво щеше да стане без това боричкане в началото. Вярно е, че тогава Шарл успя един или два пъти да изпревари, но като цяло колата не се намираше в добра позиция тогава и това претовари гумите. Той си плати в следващите пет или шест обиколки, в които Джордж се залепи за него, а другите се откъснаха напред. Трябва да помислим какво можеше да бъде по-различно в началото.

„Като цяло съм разочарован, че не успяхме да зарадваме тифозите с подиум, защото щеше да е магическо с всички тези фенове в пит-лейна и на старт-финалната права. Те щяха да го заслужават“, обясни Васьор, който видя и един позитив в представянето на Ферари този уикенд.

„Бяхме близо до Макларън, може би най-малката разлика от началото на сезона. Просто Макс (Верстапен) беше невероятен в квалификацията и от първата до последната обиколка в състезанието, той буквално летеше, беше много по-бърз от нас. Като цяло ние свършихме добра работа в сравнение с Макларън и Мерцедес, но не достатъчно“, каза шефът наЧерните кончета.

Снимки: Gettyimages

