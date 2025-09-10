"Лъвско сърце" счупи всички рекорди на десетата си годишнина

Над 800 атлети се включиха в най-големия ултра крос триатлон у нас през изминалия уикенд в Приморско

Десетото издание на „Лъвско сърце“ обещаваше оспорвана надпревара заради впечатляващия стартов списък, но това, което се случи на плаж „Перла“ и в сърцето на Странджа, надхвърли всички очаквания.

Единственият рекорд, който не падна в Деня на съединението, бе в дисциплината плуване. Бурното море обаче по никакъв начин не попречи на зрелищния старт. Не попречи и на дамите, които след 3 километра в открити води бяха на нивото на най-силните мъже. В челната петица при плувците попаднаха цели три жени, като олимпийската ни състезателка Габриела Георгиева изостана с по-малко от минута от най-бързия – Борис Андреев, който финишира за 40:47 минути.

„Лъвско сърце“ дава възможност за индивидуално участие в целия триатлон, както и за сформиране на отбор от двама или трима души, които да покрият пълната дистанция – 3 км плуване, 92 км колоездене и 21 км бягане. Отличието в индивидуалната ултра надпревара е с най-голяма тежест. При мъжете Кристиян Цветанов защити титлата си от миналата година с резултат 6:40:59 часа. Зад него челната тройка допълниха Денис Родиков и Димитър Стойков.

Постижението на Цветанов бе рекордно за категорията. Нов рекорд имаше и при дамите – Христина Козарева направи впечатляващи резултати в ултра категорията. Многократната победителка в щафетата на „Лъвско сърце“ завърши трите дисциплини за 09:01:26 часа и остави на повече от 70 минути след себе си втората – Ивана Зехова, следвана от Мария Колева.

Най-голямото шоу по традиция бе при щафетите. След впечатляващото плуване на Борис Андреев от SupraVitosha Cycling, Цветан Иванов обърна развоя на надпреварата и изведе Save Strandzha by Eurosport на първа позиция с нов рекорд на колоездачното трасе.

Последната дума обаче имаха Triple X и Мирослав Спасов. Въпреки една лека навигационна грешка на Маслен нос, най-добрият маратонец в България за последното десетилетие спря хронометрите на 1:15:25 часа и подобри с 2:19 минути предишното върхово постижение на Шабан Мустафа от 2022 г. За успеха на Triple X огромна заслуга имаха и колоездачът Тодор Ангелов, завършил втори в своята дисциплина, и Александра Вачкова, която бе пета сред всички плувци.

Save Strandzha by Eurosport с Иванов, Георги Палазов и Борислав Петров останаха на 2:37 минути от победителите, а редом до тях на почетната стълбичка се качи и екипът на „Дивото зове“ с атлетите Александър Шопов, Георги Петков и Иван Андреев. В двойната щафета най-бързи бяха SupraVitosha Cycling в състав Борис Андреев и Михаил Иванов.

Общо над 800 състезатели се включиха в отделните дисциплини. Сред тях впечатление направи името на лекоатлета Християн Стоянов, сребърен медалист от Параолимпийските игри в Токио. Любопитното е, че той стартира в щафета, но не като бегач, а със специално модифициран велосипед, а заедно с Екатерина Аврамова и Янислав Тодоров се пребориха за пето място.

И тази година по трасето имаше участници от различни държави – Белгия, Украйна, Румъния, Гърция, Великобритания, Германия, Франция и Мексико. Община Приморско оказа институционална и финансова подкрепа на Ултра крос триатлон „Лъвско сърце“ за десета поредна година. За втора поредна година състезанието бе подкрепено и от Министерството на младежта и спорта по програма „Спортът – начин на живот“. Организаторите и състезателите бяха подпомогнати и от над 100 доброволци, без които събитието би било невъзможно. Екипите на РПУ Приморско прекараха над 13 часа на крак заедно с атлетите, за да подсигурят тяхната безопасност, и също се справиха блестящо.

Следващото, единадесето издание на Ултра крос триатлона ще се проведе в периода 4-6 септември 2026 г. Всички любители на предизвикателствата са добре дошли да се включат – като състезатели, доброволци или публика!