Летциле Тебого изнесе урок по "Детска атлетика" в Токио

Най-добрият атлет в света за 2024 година Летциле Тебого бе обявен за посланик на програмата „Детска атлетка“ на Световната атлетика и в навечерието на световното първенство в Токио изнесе урок в училището Минато Сити Такнавадай.

Спринтьорът от Ботсуана, който спечели олимпийската титла на 200 м, сребро на 4х400 м и бронз на 100 м в Париж 2024, се включи в една от инициативите на Световната атлетика и местния организационен комитет, заедно с правителството на Токио и японската атлетическа федерация.

Тебого бе обявен за посланик на „Детската атлетика“ през април, както тогава бе начело на „Щафетата около света“, която се проведе в Световния ден на Детската атлетика на 7 май.

В Токио африканецът предаде щафетата на 150 деца и талисмана на световното първенство в Токио – Рику.

Децата се състезаваха в класическите игри на „Детската атлетика“, но с малко типичен японски привкус:

• Бамбукова гора за бягане в слалом

• Сакура пълзене под цветни препятствия

• Баланс на самурай – ходене по греда с баланс

• Ловкост на нинджа – бягане и скачане между маркирани точки

• Скокове кои – скачане през обръчи като скачащата риба кои

• Тайко барабани – удряне на тайко барабана три пъти преди предаване на щафетата

Тебого сподели, че е щастлив да участва в тази инициатива и че провеждането на световното първенство в Токио със сигурност ще вдъхнови много японски деца.

Световната атлетика и местният организационен комитет планират да дарят щафетни палки на повече от 1400 училища в Токио, които да организират щафетни бягания.

Допълнително по време на световното първенство 3000 деца ще участват за пет дни в спринтово предизвикателство с надбягвания на къси дистанции, ще посетят стадиона, където загряват атлетите и ще бъдат на церемониите по награждаване.

По време на заниманието на Тебого бе организирана и „детска пресконференция“ с новия рекордьор на Япония на 110 м с препятствия Рашид Муратаке и посланите на световното първенство Крисчън Тейлър и Сали Пиърсън, като деца играеха роля на репортери и задаваха въпроси на атлетическите звезди.

„Детската атлетика“ е една от най-мащабните световни програми за развитие на атлетиката. Тя е въведена от над 160 атлетически федерации и досега е достигнала до над 13 милиона деца, сред които и десетки хиляди в България благодарение на Българска федерация лека атлетика и партньорите й.

