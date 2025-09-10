Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Сребърната в тласкането на гюле от Париж 2024 прие 30-месечно наказание

Сребърната в тласкането на гюле от Париж 2024 прие 30-месечно наказание

  10 сеп 2025
Сребърната в тласкането на гюле от Париж 2024 прие 30-месечно наказание

Сребърната медалистка от Олимпийските игри в тласкането на гюле Рейвън Сондърс прие 30-месечно наказание за непредоставяне на информация за местонахождението си, съобщиха от Американската антидопингова агенция (USADA).

29-годишната състезателка, която спечели сребро в Токио 2021, преди това е получавала 18-месечно наказание за непредоставяне на информация за местонахождението си през 2023-а.

"Тъй като това е второто нарушение на правилата за Сондърс, тя подлежи на по-сериозна санкция въз основа на степента на вината й и съвкупността на обстоятелствата", се казва в изявление на американската агенция.

"USADA определи, че удължен 30-месечен период на забрана е подходящ въз основа на обстоятелствата по случая. 30-месечният период на забрана на Сондърс започна на 26 декември 2024 година", се добавя в информацията.

Сондърс за последно участва в състезание от Диамантената лига в Лозана през август миналата година, дни след като завърши 11-а от 12 спортистки на финала в тласкането на гюле за жени на Олимпийските игри в Париж 2024, припомня агенция Ройтерс.

