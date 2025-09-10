Отбор от Кипър взе Кареасо и се раздели с бивше крило на Локомотив (Пловдив)

Кипърският елитен футболен отбор Аполон (Лимасол) обяви, че е привлякъл бившия футболист на ЦСКА (София) Марселино Кареасо с договор до месец май 2027-а година, написаха синьо-белите на страницата си в интернет.

Марселино Кареасо ​​е роден през декември 1999-а година и играе в халфовата линия. Започва кариерата си в Колумбия с Онсе Калдас, където игра в 140 мача и отбелязва 21 гола във всички състезания.

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

През септември 2022-а година той пристигна в българския елитен клуб ЦСКА София , където игра през последните три години, записвайки 97 участия и 11 гола. През лятото на 2025-а година договорът му изтече, а армейците така и не успяха да изпълнят финансовите претенции на колумбиеца. Първоначално се появиха информации, че Кареасо е бил готов и в последствие да се върне при "армейците", но оттам отново подчертаха, че не е имало вариант да се стигне до споразумение.

В същото време от клуба обявиха край на сътрудничеството си с крилото Бабакар Дион, който е познат на българската публика от престоя си в Локомотив (Пловдив). Белгийският флангови нападател през изминалия сезон записа 20 мача и 4 гола във всички турнири в Кипър, а договорът му – до юни 2026-а година, е предсрочно прекратен.