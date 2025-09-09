Джошуа нападна Фюри в Инстаграм

Антъни Джошуа отново разпали враждата си с Тайсън Фюри с публично предизвикателство.

В публикация в социалните мрежи Джошуа похвали Джоузеф Паркър, но същевременно отправи остри думи към „неговия тъп приятел“ Тайсън Фюри.

Британецът не е влизал на ринга след миналогодишната си загуба от Даниел Дюбоа. В Инстаграм той написа:

„На моите фенове: ще се върна да вържа обувките и да сложа ръкавиците съвсем скоро – надявам се да разбия главата на Фюри и с лекота да танцувам около неговия плах ляв прав.“

Еди Хърн очаква Антъни Джошуа да се завърне на ринга в началото на 2026 г.

Бившият световен шампион в тежка категория се очаква да се завърне на ринга в началото на следващата година, като промоутърът му Еди Хърн заяви пред Sky Sports, че целта е голям мач през лятото, а Тайсън Фюри остава приоритетният опонент.

Бившият съперник на Джошуа, Джоузеф Паркър, предстои да се изправи срещу Фабио Уордли, рискувайки позицията си на задължителен претендент за обединената световна титла в тежка категория, притежавана от Олександър Усик.

„Гордея се с Джо Паркър, въпреки че е конкурент. Големите се уважават взаимно. Той е в играта, за да се бие с всеки, по всяко време – и това е ДНК-то на истински генерал. За разлика от неговия тъп приятел Тайсън Фюри“, каза Джошуа.

„Мога да обезценя неговата кариера и рекорд за минути, но ще оставя това за евентуално Gloves Are Off, ако някога се върне и се бие с Големия Феми (Джошуа).“

Той добави:

„Фабио Уордли, и към теб респект. Той (Фабио) работеше в рекрутинг и помагаше на баща си да си намери работа преди години. Нека това бъде доказателство, че нищо не е невъзможно (стига да можеш да се биеш, ха-ха).“

