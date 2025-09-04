Еди Хърн очаква Антъни Джошуа да се завърне на ринга в началото на 2026 г.

Промоутърът Еди Хърн не е сигурен дали боксьорът в тежка категория Антъни Джошуа изобщо ще се бие през 2025 г. Президентът на "Matchroom Boxing" очаква бившият шампион да се завърне на ринга в началото на следващата година.

В подкаста „Flash Knockdown“ Хърн заяви, че сега погледите са насочени към двубой през януари или февруари.

„Не мисля, че има смисъл да казваме, че ще бъде през декември. Той пътуваше известно време, но вече се върна към тренировките след операция на лакътя“, каза Хърн.

„Но тези големи битки отнемат време, а всяко събитие с Ей Джей е огромно. Срещите, които се проведоха в Гана през последните няколко седмици, бяха широко отразени. Има предложение за организиране на двубой там и мисля, че би било невероятно за Ей Джей да се бие в Африка.“

Ей Джей е свързван с мачове срещу французина Тони Йока и Джейк Пол, които все още могат да се случат догодина.

„Когато сключваш сделки за конкретно място, много зависи кога домакинът иска да проведе шоуто“, добави Хърн. „Така че, ако от Гана се обадят и кажат, че искат да е през януари-февруари, тогава това е офертата. Не мисля, че трябва да бързаме, въпреки че той е извън ринга от почти година. Всеки следващ негов мач обаче вероятно ще бъде подгряващ за онзи двубой, в който „ще хвърлим заровете“. Надяваме се, в идеалния свят, това да е Тайсън Фюри. Ако не, ще бъде срещу някой от топ пет боксьорите в тежка категория.“

Последният мач на Джошуа беше през септември 2024 г., когато загуби в пет рунда от Даниел Дюбоа на стадион „Уембли“.

35-годишният боксьор има статистика от 28 победи и 4 загуби (25 с нокаут).