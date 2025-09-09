Хавиер Ибаниес отпадна на осминафиналите на Световното по бокс

Хавиер Ибаниес загуби драматично с 1:4 съдийски гласа от 19-годишния ирландец Патси Джойс, за да отпадне на осминафиналите на Световното първенство по бокс в Ливърпул. Джойс е европейски шампион за младежи до 23 години от София 2024, а сега записа престижен успех над бронзовия медалист за България от Олимпийските игри в Париж. За съжаление, Ибаниес този път не можа да зарадва българските фенове на бойните спортове с медал от голям международен турнир.

Джойс започна устремено и агресивно, като още в началото пласира десен прав в лицето на нашия боксьор. Това провокира Ибаниес да се активизира в оставащите мигове до края на първия рунд и да диктува позициите на двамата в ринга. Натурализираният българин беше определено по-дейният в стремеж да нарани съперника, но атаките му основно попадаха в гарда. Заради по-голямата си точност в атаките Джойс получи доверието на съдиите с 4:1 гласа.

Добра комбинация на Ибаниес даде позитивно начало на втория рунд, а той пласира и чудесно дясно кроше. Ирландецът получаваше неколкократни предупреждения за нечиста игра. За съжаление, Джойс намери главата на Ибаниес с ляво кроше и българинът залитна. Това доведе до отсъждане на нокдаун от съдийката от Тайван. За щастие, скоро след това реферката на ринга предупреди официално Джойс и му отне точка.

Джойс получи аркада на лявата вежда и заради кръвотечението той получи лекарска забрана да продължи срещата. Тъй като бяха изминали почти пълни два рунда, съдиите край ринга трябваше да оценяват срещата и да определят победител. За наше съжаление, съдиите с разделено решение присъдиха успеха на Джойс - 4:1 гласа.