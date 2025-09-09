Четирима българи се качват на ринга на Световното в Ливърпул днес

Четирима българи ще се бият в шестия ден на Световното първенство по бокс в Ливърпул (Анг). Днес на ринга ще се качат Хавиер Ибаниес (55 кг), Уилиам Чолов (80 кг), Севда Асенова (48 кг) и Семион Болдирев (85 кг), които ще се опит да намерят място на четвъртфиналите.

От 16:45 часа е мачът на Хавиер Ибаниес, който ще боксира с 19-годишния ирландски талант Патси Джойс, европейски шампион за младежи до 23 г. от София 2024. Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж записа убедителна победа в първия си мач, след като срази с 4:0 гласа американеца Орландо Замора-Гарсия

От 17:30 Уилиам Чолов ще кръстоса ръкавици с Аминиаси Саратибау (Фиджи). Европейският вицешампион за мъже до 23 години от София направи впечатляващ дебют, осъществявайки обрат над японеца Го Вакая, за който получи 5:0 гласа.

Своя първи мач на шампионата на планетата ще изиграе Севда Асенова. В 20:15 часа 40-годишната ни ветеранка ще боксира със световната и европейска шампионка за девойки Алис Пъмфри (Анг). Асенова, която е бронзова медалистка от световно първенство и многократна европейска шампионка, за последен път участва на подобен форум заради възрастово ограничение.

Програмата ще закрие Семион Болдирев (85 кг). Третият в света при младежите ще срещне турчина Самет Ерсой. Битката ще се проведе около полунощ.

Може да проследите срещите от Световното първенство в програмата на РИНГ и Voyo.

Радослав Росенов (60 кг) и Рами Киуан (75 кг) вече влязоха в топ 8 в категориите си и са само на победа от медалите.