Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Повече от 95% от участниците на Световното са преминали генетични тестове

Повече от 95% от участниците на Световното са преминали генетични тестове

  • 9 сеп 2025 | 16:40
  • 318
  • 0
Повече от 95% от участниците на Световното са преминали генетични тестове

Повече от 95 процента от заявените състезатели за предстоящото Световно първенство по лека атлетика в Токио вече са преминали задължителни еднократни генетични тестове, съобщава Световната Атлетика (СА).

В информацията се добавя, че останалите тестове, предимно на спортисти от делегациите на Франция и Норвегия, ще бъдат извършени преди старта на шампионата в събота. Правилото влезе в сила на 1 септември.

"На мнение сме, че женските категории в спорта трябва да бъдат предпазвани с всички методи. Това са нашите принципи", заяви президентът на СА Себастиан Коу. Той добави, че федерацията ще проведе проучване сред атлетите по време на шампионата, за да проведе тестовете догодина по още по-подходящ начин.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Шестото издание на трансграничния маратон Via Pontica събра рекорден брой участници

Шестото издание на трансграничния маратон Via Pontica събра рекорден брой участници

  • 8 сеп 2025 | 16:41
  • 745
  • 0
400 атлети отбелязаха Съединението с щафетен маратон в София

400 атлети отбелязаха Съединението с щафетен маратон в София

  • 6 сеп 2025 | 17:11
  • 1240
  • 0
Сидни Маклафлин-Леврон замени препятствията с бягането на 400 метра

Сидни Маклафлин-Леврон замени препятствията с бягането на 400 метра

  • 6 сеп 2025 | 13:11
  • 1163
  • 0
Димитър Карамфилов: Божидар Саръбоюков може да се представи много добре на световното първенство

Димитър Карамфилов: Божидар Саръбоюков може да се представи много добре на световното първенство

  • 6 сеп 2025 | 12:42
  • 906
  • 0
Божидар Саръбоюков: Нямам търпение за световното първенство

Божидар Саръбоюков: Нямам търпение за световното първенство

  • 6 сеп 2025 | 12:38
  • 827
  • 1
Световното първенство по лека атлетика на живо по Евроспорт и HBO Max

Световното първенство по лека атлетика на живо по Евроспорт и HBO Max

  • 5 сеп 2025 | 11:09
  • 990
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Азербайджан (U21) 1:1 България (U21), греда след "тики-така" за "лъвчетата"

Азербайджан (U21) 1:1 България (U21), греда след "тики-така" за "лъвчетата"

  • 9 сеп 2025 | 18:12
  • 11135
  • 11
Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

  • 9 сеп 2025 | 14:06
  • 24286
  • 84
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

  • 9 сеп 2025 | 17:08
  • 5523
  • 1
Първия 1/4-финал на ЕвроБаскет 2025: Турция доминира Полша

Първия 1/4-финал на ЕвроБаскет 2025: Турция доминира Полша

  • 9 сеп 2025 | 16:53
  • 11225
  • 0
Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

  • 9 сеп 2025 | 11:32
  • 20939
  • 65
Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

  • 9 сеп 2025 | 08:28
  • 16874
  • 0