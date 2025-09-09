България (U19) победи Словакия в контролна среща

Юношеският национален отбор на България до 19 години победи във втората си контрола срещу Словакия с 1:0, като точен за нашия тим беше Васил Каймаканов във 2-ата минута.

Днес българите бяха доста солидни и почти не позволиха на гостите да създадат напрежение пред вратата на Пламен Пенев, който също се справи със ситуациите, които се откриха.

Отборът до 19 години бе лишен от капитана си Калоян Божков, който е контузен и започва рехабилитация.

Тимът се подготвя за Европейските квалификации в своята възраст, които ще се проведат от 12-и до 18-и ноември 2025-а година в Унгария. "Лъвовете" са в група с Франция, Фарьорските острови и домакините. За втория Елитен кръг на пресяванията се класират първите два отбора от всяка от 13-те групи, както и най-добрият трети състав.