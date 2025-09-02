Популярни
България U19 стартира подготовка с играчи от Милан, Уест Хам и Кьолн

  • 2 сеп 2025 | 14:41
  • 434
  • 0
България U19 стартира подготовка с играчи от Милан, Уест Хам и Кьолн

България U19 стартира лагер, който се явява част от подготовка за европейските квалификации, които ще се проведат през месец ноември в Унгария. Подопечните на треньора Тодор Симов ще се готвят в Правец, където ще тренират до 9 септември. На стадиона в Етрополе пък са предвидени две контролни срещи, както следва:

България – Словакия 6 септември 2025 – 17:00  - Етрополе
България – Словакия 9 септември 2025 – 11:00 - Етрополе

Вратари

1            Атанас Кехайов - Каляри

2            Пламен Пенев - Лече

 

Защитници               

3            Емануил Няголов - Черно море

4            Наско Янев - Лудогорец

5            Валери Владимиров - Милан

6            Валентин Кърчев - Лудогорец

7            Симеон Цанев - Падерборн

8            Мартин Георгиев - Ботев Пд

9            Христо Аргиров - Левски

10         Тхан Чунг - Славия

 

Полузащитници                    

11         Кристиян Ирмиев - Кьолн

12         Антонио Марков - Словачко

13         Абдула Кичуков - ЦСКА

14         Мартин Пейчев - Уест хям

15         Борис Тодоров - Славия

16         Стивън Стоянчов - Етър

 

Нападатели              

17         Александър Джамов - Септември

18         Васил Каймаканов - ЦСКА

19         Севи Идриз - Локо Пд

20         Юлиан Гилов - ЦСКА

21         Самуил Цонов - Ботев Пд

22         Филип Гигов - Лудогорец

