България U19 стартира подготовка с играчи от Милан, Уест Хам и Кьолн

България U19 стартира лагер, който се явява част от подготовка за европейските квалификации, които ще се проведат през месец ноември в Унгария. Подопечните на треньора Тодор Симов ще се готвят в Правец, където ще тренират до 9 септември. На стадиона в Етрополе пък са предвидени две контролни срещи, както следва:

България – Словакия 6 септември 2025 – 17:00 - Етрополе

България – Словакия 9 септември 2025 – 11:00 - Етрополе

Вратари

1 Атанас Кехайов - Каляри

2 Пламен Пенев - Лече

Защитници

3 Емануил Няголов - Черно море

4 Наско Янев - Лудогорец

5 Валери Владимиров - Милан

6 Валентин Кърчев - Лудогорец

7 Симеон Цанев - Падерборн

8 Мартин Георгиев - Ботев Пд

9 Христо Аргиров - Левски

10 Тхан Чунг - Славия

Полузащитници

11 Кристиян Ирмиев - Кьолн

12 Антонио Марков - Словачко

13 Абдула Кичуков - ЦСКА

14 Мартин Пейчев - Уест хям

15 Борис Тодоров - Славия

16 Стивън Стоянчов - Етър

Нападатели

17 Александър Джамов - Септември

18 Васил Каймаканов - ЦСКА

19 Севи Идриз - Локо Пд

20 Юлиан Гилов - ЦСКА

21 Самуил Цонов - Ботев Пд

22 Филип Гигов - Лудогорец