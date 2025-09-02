България U19 стартира подготовка с играчи от Милан, Уест Хам и Кьолн

България U19 стартира лагер, който се явява част от подготовка за европейските квалификации, които ще се проведат през месец ноември в Унгария. Подопечните на треньора Тодор Симов ще се готвят в Правец, където ще тренират до 9 септември. На стадиона в Етрополе пък са предвидени две контролни срещи, както следва:
България – Словакия 6 септември 2025 – 17:00 - Етрополе
България – Словакия 9 септември 2025 – 11:00 - Етрополе
Вратари
1 Атанас Кехайов - Каляри
2 Пламен Пенев - Лече
Защитници
3 Емануил Няголов - Черно море
4 Наско Янев - Лудогорец
5 Валери Владимиров - Милан
6 Валентин Кърчев - Лудогорец
7 Симеон Цанев - Падерборн
8 Мартин Георгиев - Ботев Пд
9 Христо Аргиров - Левски
10 Тхан Чунг - Славия
Полузащитници
11 Кристиян Ирмиев - Кьолн
12 Антонио Марков - Словачко
13 Абдула Кичуков - ЦСКА
14 Мартин Пейчев - Уест хям
15 Борис Тодоров - Славия
16 Стивън Стоянчов - Етър
Нападатели
17 Александър Джамов - Септември
18 Васил Каймаканов - ЦСКА
19 Севи Идриз - Локо Пд
20 Юлиан Гилов - ЦСКА
21 Самуил Цонов - Ботев Пд
22 Филип Гигов - Лудогорец