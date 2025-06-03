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България U19 стартира лагера си преди мачовете с Албания

  • 3 юни 2025 | 20:33
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България U19 стартира лагера си преди мачовете с Албания

Селекцията на България до 19 години стартира лагера си в Етрополе преди двете приятелски срещи с Албания. Двубоите ще се проведат на местния стадион "Чавдар", както следва:

Ето и групата, която избра селекционерът Тодор Симов:

Вратари: Атанас Кехайов (Рома) Стефан Смъркалев (Вердер)  

Защитници: Емануил Няголов (Черно море) Божидар Петров (ЦСКА) Влаери Владимиров (Милан) Христо Аргиров (Левски) Мартин Димитров (Сампдория) Симеон Цанев (Падерборн) Тханг Чунг Чан (Славия) Симеон Турлаков (Ботев Пловдив)  

Полузащитници: Кристиян Ирмиев (Кьолн) Калоян Божков (Локомотив Загреб) Антонио Марков (Словачко) Божидар Малинов (Пирин Благоевград) Борис Тодоров (Славия) Стивън Стоянчов (Левски)

Нападатели: Рикардо Ф. Николов (Бенфика) Васил Каймаканов (ЦСКА) Севи Идриз (ЦСКА 1948) Юлиан Гилов (ЦСКА) Емил Найденов (Ботев Пловдив) Филип Гигов (Лудогорец)

Снимка: bfunion.bg

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