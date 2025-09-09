Верстапен стартира с Порше Кайман GT4 CS

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен поднови днес тестовете на Северната дъга на “Нюрбургринг” преди състезателния му дебют с GT автомобил.

Вчера списание auto motor und sport разкри, че Верстапен се готви за състезание от шампионата NLS, който е базиран на Северната дъга, но дебютът на Макс може да дойде още този уикенд.

Макс Верстапен официално ще дебютира в „Зеления ад“

В петък му предстои теоретичният изпит, който полагат всички новаци, които дебютират на Северната дъга и ако го издържи успешно, Макс ще може да стартира с съботната надпревара на пистата в планината Айфел зад волана на Порше Кайман GT4 CS. Ако адаптацията му към колата и състезателните условия отново е успешна, преди края на уикенда Макс трябва да седне в GT3 кола - Ферари 296 GT3 на “Емил Фрай Рейсинг”. За прехода от GT4 към GT3 обаче Никола ще има нужда от специално разрешение от рейс директора на състезанията.

За разлика от последния си тест на Северната дъга, когато Макс използва псевдонима Франц Херман, сега той ще се състезава с истинските си имена.

Ексклузивно: Верстапен тества с Ферари на “Нюрбургринг”, колата се счупи (допълнена)

