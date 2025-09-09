Въпреки фиаското федерацията застана зад Пешич и насрочи разговори за бъдещето му

Пресслужбата на Баскетболната федерация на Сърбия обяви кога ще бъде взето решение относно евентуално удължаване на договора с настоящия селекционер на националния отбор Светислав Пешич. Това идва на фона на слуховете, че Пешич ще бъде отстранен от поста си и на негово място ще бъде назначен друг селекционер заради ранното отпадане от ЕвроБаскет .

Dusan Alimpijevic is being considered as a potential replacement for Svetislav Pesic on the Serbian national team bench. 🇷🇸 pic.twitter.com/B0FmHAApW4 — Basketball Sphere (@BSphere_) September 8, 2025

„Договорът на Светислав Пешич със Сръбската баскетболна федерация е валиден до 30 септември 2025 г. Ръководството на Сръбската баскетболна федерация ще разговаря с треньора в следващите дни, ще анализира резултатите от Европейското първенство и ще вземе решение, което ще отговаря на интересите на сръбския баскетбол и нашия национален отбор.



Федерацията подкрепя треньора Пешич, който донесе на националния ни отбор последните два златни медала, изведе Сърбия до медали в двата предишни турнира, възстанови култа към националния отбор и върна надеждата на феновете“, се казва в прессъобщението на Баскетболната федерация на Сърбия.

Преди старта на Евробаскет 2025 западните ни съседи бяха сочени от букмейкърите като големия фаворит за трофея, но те отпаднаха още от първия си съперник в директните елиминации.