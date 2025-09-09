Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Въпреки фиаското федерацията застана зад Пешич и насрочи разговори за бъдещето му

Въпреки фиаското федерацията застана зад Пешич и насрочи разговори за бъдещето му

  • 9 сеп 2025 | 03:57
  • 119
  • 0
Пресслужбата на Баскетболната федерация на Сърбия обяви кога ще бъде взето решение относно евентуално удължаване на договора с настоящия селекционер на националния отбор Светислав Пешич. Това идва на фона на слуховете, че Пешич ще бъде отстранен от поста си и на негово място ще бъде назначен друг селекционер заради ранното отпадане от ЕвроБаскет .

„Договорът на Светислав Пешич със Сръбската баскетболна федерация е валиден до 30 септември 2025 г. Ръководството на Сръбската баскетболна федерация ще разговаря с треньора в следващите дни, ще анализира резултатите от Европейското първенство и ще вземе решение, което ще отговаря на интересите на сръбския баскетбол и нашия национален отбор.

Федерацията подкрепя треньора Пешич, който донесе на националния ни отбор последните два златни медала, изведе Сърбия до медали в двата предишни турнира, възстанови култа към националния отбор и върна надеждата на феновете“, се казва в прессъобщението на Баскетболната федерация на Сърбия.

Финландия хвърли бомбата на ЕвроБаскет 2025: Никола Йокич и Сърбия са аут от турнира
Преди старта на Евробаскет 2025 западните ни съседи бяха сочени от букмейкърите като големия фаворит за трофея, но те отпаднаха още от първия си съперник в директните елиминации.

