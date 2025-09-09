Популярни
»
  Дрейпър приключи с изявите за 2025 г.

Дрейпър приключи с изявите за 2025 г.

  • 9 сеп 2025 | 01:32
  • 232
  • 0
Дрейпър приключи с изявите за 2025 г.

Джак Дрейпър няма да играе повече този сезон заради контузията на ръката, която го накара да се откаже от US Open. 23-годишният британец напусна Ню Йорк преди мача си от втория кръг, защото дискомфортът му стана твърде силен, както се изрази преди около седмица при отказа.

Дрейпър, седми в света, не беше играл на сингъл от Уимбълдън заради синина в горната част на лявата ръка, с която е сервирал. Но след като победи аржентинския квалификант Федерико Агустин Гомес в първия кръг на US Open, Дрейпър се прибра у дома и сега споделя, че трябва да си почине, но и да пропусне остатъка от сезона.

Джак Дрейпър напусна US Open заради контузия
Джак Дрейпър напусна US Open заради контузия

„Много ми е трудно да го приема, тъй като тази година натрупах невероятен импулс и правех страхотни неща. Въпреки това преживявал съм го и преди, винаги се връщам по-силен, тъй като съм толкова мотивиран да реализирам потенциала си като играч“, написа той в социалните мрежи.

Новината означава, че Дрейпър няма да може да осъществи целта си за сезона да се класира за финалите на ATP в Торино през ноември. Той беше в много силна позиция да го направи по-рано през годината, след като спечели първия си турнир от ATP-1000 в Индиън Уелс през март и завърши като подгласник в Мадрид през май. Дрейпър вероятно ще загуби и мястото си в топ 10 на света до края на годината.

