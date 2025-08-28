Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Джак Дрейпър напусна US Open заради контузия

Джак Дрейпър напусна US Open заради контузия

  • 28 авг 2025 | 02:43
  • 176
  • 0
Джак Дрейпър напусна US Open заради контузия

Петият поставен Джак Дрейпър от Великобритания се оттегли от Откритото първенство на САЩ преди срещата си във втория кръг със Зизу Бергс (Белгия) поради контузия, съобщиха в организаторите на последния турнир от Големия шлем за годината.

Дрейпър достигна втория кръг, след като победи аржентинския квалификант Федерико Агустин Гомес в понеделник, докато се бореше с проблем с лявата ръка, което го държеше извън игра, откакто загуби във втория кръг на „Уимбълдън“ миналия месец.

„Здравейте, момчета, съжалявам, че трябва да ви кажа, че ще се оттегля от Откритото първенство на САЩ. Опитах се да бъда тук и да си дам всеки шанс да играя, но дискомфортът в ръката ми стана твърде силен и трябва да направя това, което е правилно, и да се грижа за себе си. Благодаря ви за цялата подкрепа“, написа Дрейпър в социалните мрежи.

23-годишният тенисист достигна до полуфиналите на миналогодишното издание на турнира, преди да загуби от Яник Синер.

Снимки: Gettyimages

