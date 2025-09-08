Американско крило подсили Локомотив Пловдив

Новият член на Sesame НБЛ Локомотив Пловдив подсили състава си с американското крило Шоу Андерсън, съобщи клубът на официалната си страница във Фейсбук.

“Родом от Келсо, Вашингтон, той изгради своята баскетболна кариера в Сиатъл Пасифик Юнивърсити, където оставя трайна следа. В колежа Андерсън се превърна в лидер на отбора и записа името си в историята на университета като най-резултатния състезател в програмата. През 2024 г. започва професионалния си път в Европа, като подписва с португалския клуб Клуб Атлетико Де Келуж. Последно се състезава за македонския Тиквеш.

Вярваме, че новото попълнение ще допринесе за амбициозните цели на Локомотив Пловдив през сезона и ще радва феновете с борбена и зрелищна игра.

Добре дошъл в черно-бялото семейство и успех на паркета!”, пишат в социалната мрежа пловдивчани.

Снимка: БК "Локомотив Пловдив" / Фейсбук