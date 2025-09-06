Вихрен привлече испанец

Антонио Котан е централен полузащитник, роден 1995 г. в Оливарес, Испания. Високият 176 см футболист е продукт на школата на Севиля, където записва срещи в Ла Лига и Лига Европа. С юношеските гарнитури на Испания до 17,18 и 19 годиниучаства в над 15 срещи.В периода 2012-2017 г. е основен състезател за Севиля Б, където взема участие в над 150 мача на отбора. Следват престои в Валядолид (Исп), Химнастик (Исп), Рода (Нид), Нумансия (Исп), Мелиля (Исп) и Туделано (Исп), където през сезон 2024/2025 участва в 27 срещи на отбора.

"Ръководството на Вихрен пожелава на Котан много положителни мигове със зелено-белия екип!" - написаха от ръководството на отбора в официалната страница.