Силен трансфер във Вихрен

  • 7 сеп 2025 | 15:42
Вихрен реализира втори силен трансфер това лято. След като в петък бе представен официално бившият юношески национал на Испания Антонио Ковин, днес договор с отбора от Сандански подписа и опитният полузащитник Ивайло Климентов.

Той игра в три двубоя през тази кампания за Добруджа, като вчера се раздели с отбора от Добрич по взаимно съгласие. Той беше част от Добруджа през последните две години, като също беше привлечен от Спартак Варна.

Полузащитникът е роден през 1998-ма година, бил е част от академията на Валенсия. У нас е играл още за дубъла на Лудогорец, Витоша Бистрица и ЦСКА 1948.

