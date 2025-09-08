Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  Добруджа се подсили с бранител

Добруджа се подсили с бранител

  • 8 сеп 2025 | 18:31
  • 378
  • 0

Добруджа обяви привличането на нов футболист. Елитният тим се подсили с бранителя Матеус Леони, който е познат у нас, тъй като е носил екипите на Берое и Арда.

Ето какво пишат от Добруджа:

ПФК Добруджа привлече бразилския защитник Матеус Леони!

Леони започва своята кариера в бразилския Салгейро, а след това носи екипите на местните Гуарани де Собрал, Витория да Конкиста, Каяш и Лувердензе.

Футболистът има и опит в България – с близо 100 мача за отборите на ПФК Берое и ПФК Арда.

Добре дошъл в Добруджа, Матеус!

