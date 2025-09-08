Шестото издание на трансграничния маратон Via Pontica събра рекорден брой участници

След двугодишно прекъсване трансграничният маратон Via Pontica се завърна с още по-голям размах. На 7 септември 2025 г. по крайбрежието на България и Румъния се проведе шестото издание на състезанието, което следва древния римски път и маршрута на прелетните птици.

Тази година участие взеха общо 315 бегачи – повече от когато и да било досега, което доказва нарастващия потенциал на маратона,организиран от клуб “Зелена стъпка” . Финалът на всички дистанции бе разположен на плажа северно от Крапец, а стартовете на 42, 13 и 2 км се проведоха именно там. За 21 км бе осигурен автобусен превоз до румънския бряг, между 2 Май и Вама Веке, откъдето стартираха участниците. Трасето премина през Дуранкулашкото езеро, къмпинг „Космос“ и последните диви плажове на България, след което прекоси граничния участък към Румъния.

Присъединяването на България и Румъния към Шенген направи възможно преминаването през зелената граница без проверка на документи. Докато бягаха в граничната зона, някои от участниците на полумаратона дори се чудеха дали вече са преминали в България, или още се намират в Румъния. Новият маршрут, възможен именно заради отпадането на граничните процедури, позволи на участниците да видят отблизо красотата на Дуранкулашкото езеро.

В най-дългата дистанция – маратона от 42 км – се включиха 49 състезатели (37 мъже и 12 жени). Победител стана Стоян Русев (IRun, България), който финишира с време 3:09:17. На второ място се нареди Никола Стойчев („Стойчеви“, България) с 3:09:31, а трети завърши Николай Христов (България) с резултат 3:13:11. При жените първа финишира Атанаска Атанасова („Зелена стъпка“, България) с време 3:34:00. Втора се класира Теодора Недева с 3:52:11, а трета – Десислава Мирославова Стоянова (IRun, България) с 3:53:45.

Полумаратонът от 21 км бе най-масовата дисциплина със 133 стартирали и успешно завършили. Победител стана Йордан Петров с време 1:21:32, следван от Виктор Братков с 1:25:27 и Ивайло Красимиров Вълев с 1:27:38. При жените първа завърши Мария Атанасова Николова с резултат 1:32:18, втора се нареди Виктория Тужовец с 1:41:54, а трета – Вероника Вълканова с време 1:42:01.

В дистанцията от 13 км се открои международно участие. Първи финишира французинът Гийом Брошен (Bretagne) с време 51:47. Втори остана Румен Стаматов (България) с 51:59, а трети – Максим Миленов Тодоров („Тангра“, България, U18) с 53:55. При жените победата спечели Мая Стефанова Русева (СК „Супер Спорт“, България, U18) с време 52:59, следвана от Емилия Павлинова Семерджиева (България, U18) с 1:01:30 и Елена Василева Стойчева („Стойчеви“, България, U18) с 1:03:56.

Традиционно част от програмата бе и детското бягане на 2 км, което събра млади таланти и превърна събитието в истински празник на спорта и семейството.

Участниците получиха специални медали, които се сглобяват като пъзел заедно с медалите от другите две състезания на „Зелена стъпка“ – Лудогорски маратон и Камчийски пясъци. Онези, които не успяха да съберат пъзела тази година, ще имат възможност да го допълнят през следващото издание.

Организацията на маратона бе възможна благодарение на подкрепата на Община Шабла, Община Лиману, на партньорите Inoxsys, Солети Хрус-хрус, Пивоварна Тетрапод и спортни магазини Яко. Благодарим за съдействието на гранична полиция в България и Румъния, Посолството на Румъния в София, Инспектората за извънредни ситуации в Констанца. С всяко следващо издание Via Pontica утвърждава своята роля не само като спортно състезание, но и като културен мост между България и Румъния.