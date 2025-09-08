Еда Ердем: Горда съм! Това, което постигнахме, е изключително

Капитанът на Турция Еда Ердем бе горда с това, което нейният отбор направи на Мондиал 2025.

Турция загуби единствено финалната среща от Италия с драматичното 2:3 и записа най-доброто си класиране на световни първенства.

„Лично аз, не съм чак толкова разстроена. Това, което постигнахме, е изключително. Мисля, че трябва да празнуваме. За първи път в историята си стигнахме до полуфиналите, а след това и до финала. Значението и стойността на сребърния медал са огромни - това е много упорита работа", заяви Еда Ердем след финала.

"Честно казано, за мен е голямо удоволствие да бъда избран за една от най-добрите на моята позиция на Световното първенство, където играх на 38-годишна възраст. Гордея се със себе си. Винаги си поставям цели. Когато ги надмина, се чувствам горда и изненадана. Надявам се да дам добър пример на младите хора. Много се гордея”, добави капитанът на Турция.

