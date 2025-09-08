Гатузо посочи какво трябва да направи Италия

Новият селекционер на Италия Дженаро Гатузо бе смята, че неговият тим трябва да запази ентусиазма максимално дълго, а доброто настроение да бъде върнато в тима. Бившият полузащитник на Милан започна кариерата си начело на “скуадра адзура” по отличен начин, надделявайки с убедителното 5:0 над Естония в петък.

“Преди да подпиша с националния отбор, имах ясна представа какво искам да направя. Не мога да кажа сега дали това е правилния път или не, но смятам, че трябва да създадем ентусиазъм, да позволим на футболистите да тренират с усмивка на лицето, да премахнем този натиск. Те се представиха добре и доказаха, че са готови, сега просто трябва да пожънем това, което сме посели. Хубаво е да имаме тази положителна атмосфера около нас, но трябва да запазим това усещане до следващото лято,” обясни Гатузо.

Италия се развихри в дебюта на Гатузо

Гатузо заложи на схема с двама нападатели, но тази вечер срещу Израел италианците може да изглеждат и по друг начин.

“Това е мач, в който трябва да бъдем много внимателни с техните преливания, тъй като имат много енергични и бързи играчи, разполагат с качество. Работихме с двама централни нападатели, но това не е проблем, важно е как боравиш с топката и как успяваш да контролираш събитията на терена. Схема с двама нападатели може да сработи, но трябва да се търси баланс. Те трябва да работят усилено, да намерят синхрон и да дадат дълбочина на отбора. Срещата с Израел ще бъде коренно различна от тази с Естония, защото двата отбора са много различни. Искам да поздравя Камбиасо, Распадори и останалите, които се появиха от пейката в петък, тъй като играха с правилната нагласа и внесоха необходимата енергия. Ако можеш да промениш 45% от титулярния си състав, това е голямо предимство,” заяви Гатузо.

Распадори призна, че Гатузо му е ударил шамар

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages