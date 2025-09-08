Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  3. Гатузо посочи какво трябва да направи Италия

Гатузо посочи какво трябва да направи Италия

  • 8 сеп 2025 | 11:31
  • 846
  • 0
Гатузо посочи какво трябва да направи Италия

Новият селекционер на Италия Дженаро Гатузо бе смята, че неговият тим трябва да запази ентусиазма максимално дълго, а доброто настроение да бъде върнато в тима. Бившият полузащитник на Милан започна кариерата си начело на “скуадра адзура” по отличен начин, надделявайки с убедителното 5:0 над Естония в петък.

“Преди да подпиша с националния отбор, имах ясна представа какво искам да направя. Не мога да кажа сега дали това е правилния път или не, но смятам, че трябва да създадем ентусиазъм, да позволим на футболистите да тренират с усмивка на лицето, да премахнем този натиск. Те се представиха добре и доказаха, че са готови, сега просто трябва да пожънем това, което сме посели. Хубаво е да имаме тази положителна атмосфера около нас, но трябва да запазим това усещане до следващото лято,” обясни Гатузо.

Италия се развихри в дебюта на Гатузо
Италия се развихри в дебюта на Гатузо

Гатузо заложи на схема с двама нападатели, но тази вечер срещу Израел италианците може да изглеждат и по друг начин.

“Това е мач, в който трябва да бъдем много внимателни с техните преливания, тъй като имат много енергични и бързи играчи, разполагат с качество. Работихме с двама централни нападатели, но това не е проблем, важно е как боравиш с топката и как успяваш да контролираш събитията на терена. Схема с двама нападатели може да сработи, но трябва да се търси баланс. Те трябва да работят усилено, да намерят синхрон и да дадат дълбочина на отбора. Срещата с Израел ще бъде коренно различна от тази с Естония, защото двата отбора са много различни. Искам да поздравя Камбиасо, Распадори и останалите, които се появиха от пейката в петък, тъй като играха с правилната нагласа и внесоха необходимата енергия. Ако можеш да промениш 45% от титулярния си състав, това е голямо предимство,” заяви Гатузо.

Распадори призна, че Гатузо му е ударил шамар
Распадори призна, че Гатузо му е ударил шамар
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Тухел ще връща старите методи в играта на Англия

Тухел ще връща старите методи в играта на Англия

  • 8 сеп 2025 | 09:43
  • 3539
  • 0
Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

  • 8 сеп 2025 | 07:32
  • 10208
  • 1
Бруно Фернандеш отказал три оферти от Саудитска Арабия

Бруно Фернандеш отказал три оферти от Саудитска Арабия

  • 8 сеп 2025 | 07:04
  • 5346
  • 1
Николас Джаксън: Уважавам Мареска, но беше време за промяна

Николас Джаксън: Уважавам Мареска, но беше време за промяна

  • 8 сеп 2025 | 06:29
  • 4698
  • 4
Алаба не мисли за раздяла с Реал Мадрид: Това са лъжи

Алаба не мисли за раздяла с Реал Мадрид: Това са лъжи

  • 8 сеп 2025 | 06:03
  • 4444
  • 0
Фил Джоунс притеснен от липсата на приемственост между академията и първия отбор на Манчестър Юнайтед

Фил Джоунс притеснен от липсата на приемственост между академията и първия отбор на Манчестър Юнайтед

  • 8 сеп 2025 | 05:35
  • 5046
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

  • 8 сеп 2025 | 12:37
  • 1828
  • 2
Безкомпромисен Алкарас свали Синер от трона на US Open и на ранглистата

Безкомпромисен Алкарас свали Синер от трона на US Open и на ранглистата

  • 8 сеп 2025 | 00:45
  • 54129
  • 26
Илиан Илиев: Имаме психологически проблем, не може след първия гол да се сриваме

Илиан Илиев: Имаме психологически проблем, не може след първия гол да се сриваме

  • 8 сеп 2025 | 01:59
  • 21300
  • 44
Левски ще обсъжда бъдещето на трима ненужни

Левски ще обсъжда бъдещето на трима ненужни

  • 8 сеп 2025 | 07:55
  • 22278
  • 5
Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

  • 8 сеп 2025 | 07:32
  • 10208
  • 1
Испания се развилня за двойно по-голям погром в Турция

Испания се развилня за двойно по-голям погром в Турция

  • 7 сеп 2025 | 23:37
  • 79715
  • 139