Доволният Де ла Фуенте: Не искахме да повтаряме грешките срещу България, Мерино невинаги получава нужното признание

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте логично бе много доволен след изключително убедителния успех като гост над Турция с 6:0 в световните квалификации. Това бе и втора поредна победа за “Ла Фурия” в групата.

"Говорите със селекционер, който се гордее със своите играчи, с националния отбор и с начина, по който представяме страната си. Отборът продължава да расте и първият, който е изненадан, съм аз“, заяви Де ла Фуенте веднага след края на мача в Коня.

"Какво сме говорили на полувремето? Това е отбор, на който не е нужно да се казват много неща. Те бързо схващат посланието. Не искахме да повтаряме същите грешки като в четвъртък срещу България. Това е пример за поколение футболисти, което не се уморява да работи и да се подобрява. Още от днес мислим какво да направим, за да бъдем малко по-добри в следващите мачове“, продължи той.

"Нико Уилямс имаше лек дискомфорт в адуктора. Ще трябва да видим как се развива и ще му бъдат направени изследвания. Изглежда, че може да е мускулен проблем", обясни още Де ла Фуенте.

Селекционерът похвали и представянето на Микел Мерино, който вчера наниза хеттрик срещу Турция, а се разписа и в София срещу България: "Имаме фантастични играчи и той е още един пример за футболист, който прави много неща добре, който е гений, играч от световна класа, а понякога не получава признание в Испания. Той е един от най-добрите в света на своята позиция. Това, което имаме, са добри хора, които са скромни и искат да продължат да се развиват".

