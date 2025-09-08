Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Люксембург
  3. Словакия излъга Люксембург за втора поредна победа

Словакия излъга Люксембург за втора поредна победа

  • 8 сеп 2025 | 00:13
  • 97
  • 0
Словакия излъга Люксембург за втора поредна победа

Словакия изтръгна минимален, но ценен успех с 1:0 в гостуването си на Люксембург от група "А" на световните квалификаиции. Така тимът записа втора поредна победа в групата и продължава без грешка.

За разлика от първия мач с Германия, днес словаците имаха доста повече проблеми да изтръгнат трите точки. Домакините играеха много смело и дори първи можеха да открият резултата в 58-ата минута, но гол на Томас де Соуза бе отменен заради засада.

Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима
Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима

Словакия обаче показа търпение и дочака своя момент в 90-ата минута. Тогава Любомир Тупта отправи силен удар, който затрудни вратаря на съперника, той спаси, но притичалият Томаш Риго довкара отбитата топка за 0:1.

Така Словакия остава начело в групата с пълен актив от 6 точки. Люксембург пък допусна втора поредна загуба и е на дъното с нулев актив.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Страхотен обрат остави отбора на Андреев на върха

Страхотен обрат остави отбора на Андреев на върха

  • 7 сеп 2025 | 21:53
  • 1862
  • 0
Испания се развилня за двойно по-голям погром в Турция

Испания се развилня за двойно по-голям погром в Турция

  • 7 сеп 2025 | 23:37
  • 27053
  • 100
Много голове и разгромни победи в световните квалификации

Много голове и разгромни победи в световните квалификации

  • 7 сеп 2025 | 23:50
  • 18460
  • 1
Германия се размина с нов срам, но отново остави много въпросителни

Германия се размина с нов срам, но отново остави много въпросителни

  • 7 сеп 2025 | 23:41
  • 10390
  • 10
Рекордьорът Депай спаси Нидерландия от издънка в мач за историята

Рекордьорът Депай спаси Нидерландия от издънка в мач за историята

  • 7 сеп 2025 | 21:18
  • 7523
  • 0
Северна Македония оглави групата си след безпроблемен успех и впечатляващо попадение

Северна Македония оглави групата си след безпроблемен успех и впечатляващо попадение

  • 7 сеп 2025 | 21:04
  • 10275
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

И Грузия ни отнесе

И Грузия ни отнесе

  • 7 сеп 2025 | 17:50
  • 154616
  • 573
Испания се развилня за двойно по-голям погром в Турция

Испания се развилня за двойно по-голям погром в Турция

  • 7 сеп 2025 | 23:37
  • 27053
  • 100
Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

  • 7 сеп 2025 | 18:09
  • 34217
  • 120
Алкарас сервира за титлата на US Open

Алкарас сервира за титлата на US Open

  • 8 сеп 2025 | 00:25
  • 25214
  • 16
Германия се размина с нов срам, но отново остави много въпросителни

Германия се размина с нов срам, но отново остави много въпросителни

  • 7 сеп 2025 | 23:41
  • 10390
  • 10
Още една сензация беляза 1/8-финалите на ЕвроБаскет 2025

Още една сензация беляза 1/8-финалите на ЕвроБаскет 2025

  • 7 сеп 2025 | 23:51
  • 21476
  • 0