Словакия излъга Люксембург за втора поредна победа

Словакия изтръгна минимален, но ценен успех с 1:0 в гостуването си на Люксембург от група "А" на световните квалификаиции. Така тимът записа втора поредна победа в групата и продължава без грешка.

За разлика от първия мач с Германия, днес словаците имаха доста повече проблеми да изтръгнат трите точки. Домакините играеха много смело и дори първи можеха да открият резултата в 58-ата минута, но гол на Томас де Соуза бе отменен заради засада.

Фалстарт на Германия, Словакия надигра Бундестима

Словакия обаче показа търпение и дочака своя момент в 90-ата минута. Тогава Любомир Тупта отправи силен удар, който затрудни вратаря на съперника, той спаси, но притичалият Томаш Риго довкара отбитата топка за 0:1.

Така Словакия остава начело в групата с пълен актив от 6 точки. Люксембург пък допусна втора поредна загуба и е на дъното с нулев актив.