Северна Македония оглави групата си след безпроблемен успех и впечатляващо попадение

Северна Македония продължи с впечатляващото си представяне в световните квалификации и спечели с категоричното 5:0 срещу аутсайдера Лихтенщайн в среща от група "J”. Победата донесе и първото място в групата за съседите ни, а особено ефектно бе първото попадение за отбора днес, дошло след впечатляващ индивидуален рейд на Елиф Елмас.

Така тимът на Благоя Милевски вече е с 11 точки след пет изиграни мача и все още няма загуба, като има всички шансове да търси дори директно класиране за Мондиал 2026. Разбира се, Северна Македония тепърва има тежки гостувания на другите претенденти в групата Белгия и Уелс. Лихтенщайн пък записа пета поредна загуба без отбелязан гол.

Още в 15-ата минута северномакедонците откриха резултата. Току-що завърналият се в Наполи Елиф Елмас вкара впечатляващ гол, след като се впусна в индивидуален рейд, преодоля няколко защитници на гостите и плъзна топката в мрежата на Лихтенщайн за 1:0. В крайна сметка попадението бе записано като автогол на вратаря Бенямин Бюхел.

Съседите ни продължиха да играят по-добре, но до края на първата част не можаха да удвоят аванса си. В самия край на полувремето македонците се активизириха и вратарят на гостите трябваше да спасява опасни точни удари на голмайстора Елмас и Александър Трайковски.

Elif Elmas is a special, special player. 🇲🇰 💎



pic.twitter.com/E2ruXL9ofX — Football Macedonia (@MacedonianFoot_) September 7, 2025

През втората част домакините вдигнаха рязко оборотите и в 52-рата минута логичното се случи. Капитанът Енис Барди засече добре отличното центриране отдясно на Боян Илиевски и направи резултата 2:0. Само четири минути по-късно интригата окончателно приключи. Дарко Чурлинов получи отличен извеждащ пас от голмайстора Барди и с много точен удар в горния ъгъл направи резултата класически.

В 82-рата минута дойде и четвъртото попадение за домакините. Влезлият от пейката Лирим Камили получи много добро подаване, овладя на гърди топката и простреля Бюхел за 4:0. В 90-ата минута бе оформено крайното 5:0. След центриране от корнер на Барди бившият играч на Левски и Славия Гьоко Зайков отклони с глава, а друга от резервите - Лука Станковски, чукна топката в мрежата за разгромния успех.