България допусна тежка загуба и от Грузия - на живо от Тбилиси след 3:0
Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

  • 7 сеп 2025 | 18:09
  • 1512
  • 0
Селекционерът на националния отбор по футбол – Илиан Илиев, е на мнение, че тимът ни е подарил победата на Грузия. „Лъвовете“ отстъпиха с 0:3 в Тбилиси в световна квалификация.

„Не мисля, че сценарият от мача с Испания се повтори. Срещу Испания ни пресираха и отбелязаха рано. Тук в началото пресирахме и създадохме ситуации. Имаше нервност при тях заради резултата, който направиха в първия мач. Направихме перфектни 15-20 минути. Подарихме им трите гола. И първия, и втория, а да не говорим за третия. Това опира до самочувствие. Веднага ни падна тоносът след първия гол. Подарихме им победата, въпреки че са добър отбор и имат добри индивидуалности. Дадохме им да си върнат самочувствието. Видяхме ги, че са нервни. Изкараха си набързо жълти картони. Говорихме и с другите хора в щаба. Преди имаше поне четири дни между мачовете. Сега имахме три и с пътуване. Ивайло Чочев нямаше как да изкара двата мач като титуляр. С Илия имаше същите проблеми. При Васил Панайотов проблемът е, че започнахме с друга схема. Нямаше място за трети халф. Проблемът е психологически. Някои момчета, които показаха самочувствие срещу Испания, тук бяха на коренно различно ниво".

