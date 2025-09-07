Популярни
Миланов: Трябва да си поемем отговорността

  • 7 сеп 2025 | 18:13
Халфът на националния отбор Георги Миланов бе разочарован от загубата с 0:3 от Грузия. Опитният футболист е на мнение, че всички трябва да си понесат отговорността за поражението.

И Грузия ни отнесе
И Грузия ни отнесе

“Първите десетина минути започнаха равностойно, имахме и възможност да открием чрез Марин Петков. Момчето изигра добре ситуацията, но вратарят им спаси. Головете, които допуснахме са неприятни. Групата ни е изключително тежка, а ние имаме много млади момчета. Не трябва да ни пада гардът, но понякога се случва. Опитваме се да го поправим това. Няма как да има нещо положително в една загуба. Трябва да си понесем отговорността всички”, каза Миланов.

