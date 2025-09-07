Сиан е готов за големия снукър турнир

Световният шампион Джао Синтонг присъства на пресконференция в Сиан тази седмица по повод предстоящия ранкинг турнир Гран при в града.

На събитието присъстваха представители на Китайската асоциация по снукър и билярд (CBSA), Спортното бюро на провинция Шанси, Групата за туризъм на Шанси и други партньори, както и журналисти от водещи местни медии.

„Сиан е град с дълга история и за мен означава много да участвам в световно събитие именно тук”, заяви шампионът от “Крусибъл”, който е роден в Сиан, а по-късно се премества в Шънджън.

Дзян Гуан, заместник-генерален секретар на CBSA, изнесе реч, в която потвърди напредъка по подготовката и подчерта, че турнирът в Сиан ще насърчи развитието на снукъра в Северозападен Китай. Гао Цинйн, секретар на партийната комисия на Групата за спортна индустрия на Шанси, допълни, че от старта си през 2024 г. в Сиан, събитието вече е важна част от световния снукър календар и групата ще положи всички усилия за неговия успех.

На пресконференцията бяха излъчени видеопослания от председателя на WPBSA Джейсън Фъргюсън и водещи играчи, които изразиха високите очаквания на международната снукър общност към турнира.

Джао Пънг, генерален мениджър на Групата за спортна индустрия на Шанси, потвърди, че събитието ще се проведе от 7 до 13 октомври в спортния център „Кудзян“. Групата за туризъм на Шанси и титулярният спонсор Du Xiaoman представиха билетната инициатива „Don’t Worry“, предлагаща отстъпки за феновете.

Кайрън Уилсън спечели първото издание на турнира миналата година, след като победи Джъд Тръмп на финала. И двамата ще участват отново, заедно с Дин Дзюнхуей, Нийл Робъртсън, Марк Уилямс и още много звезди. Пълната схема и форматът ще бъдат обявени скоро.