Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Каталуния

С победата си в Гран При на Каталуния Алекс Маркес успя за първи път от края на месец май да намали изоставането си спрямо своя брат Марк в битката за световната титла в MotoGP.

Алекс Маркес триумфира в Каталуния и отложи коронацията брат си

По този начин пилотът на Грезини Дукати гарантира, че брат му няма да може да спечели титлата на „Мизано“ следващата седмица, но това почти сигурно ще се случи в Япония в края на месеца. В момента Марк Маркес е начело на класирането с актив от 487 точки и аванс от 182, а за да стане шампион на „Мотеги“, той ще има нужда от преднина от 185 пункта.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Каталуния:

Марк Маркес – 487 точки Алекс Маркес – 305 Франческо Баная – 237 Марко Бедзеки – 197 Педро Акоста – 183 Франко Морбидели – 161 Фабио Ди Джанантонио – 161 Фабио Куартараро – 129 Фермин Алдегер – 127 Йоан Зарко – 117 Брад Биндър – 95 Енеа Бастианини – 84 Лука Марини – 82 Раул Фернандес – 78 Маверик Винялес – 72 Ай Огура – 69 Джак Милър – 54 Жоан Мир – 50 Алекс Ринс – 45 Хорхе Мартин – 29 Мигел Оливейра – 17 Пол Еспаргаро – 16 Такааки Накагами – 10 Лоренцо Савадори – 8 Аугусто Фернандес – 6 Сомкиат Чантра – 1 Алейш Еспаргаро – 0

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg