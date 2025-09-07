Популярни
  Димитър Калчев и Димитър Механджийски са 9-ия на "Фючърс"-а във Варшава

Димитър Калчев и Димитър Механджийски са 9-ия на “Фючърс”-а във Варшава

  • 7 сеп 2025 | 15:54
  • 271
  • 0

Димитър Калчев и Димитър Механджийски се класираха на 9-о място в крайното класиране на турнира по плажен волейбол от веригата “Фючърс”-а във Варшава (Полша).

Българските волейболисти ще добавят 180 точки за световната ранглиста.

Калчев и Механджийски 9-и в Бърно, вече са №98 в световната ранглиста
Калчев и Механджийски 9-и в Бърно, вече са №98 в световната ранглиста

В предварителна Група С Калчев и Механджийски допуснаха загуба от Иван Дацюк и Олексей Бублик от Украйна с 0:2 (15:21, 14:21), а след това победиха Тамир Хершко и Ривер Дей от Израел с 2:1 (21:18, 15:21, 15:13).

Така българските волейболисти се класираха за 1/4-финалите, където загубиха латвийците Ардис Бедритис и Артурс Ринкевичс с 0:2 (17:21, 15:21).

