Калчев и Механджийски 9-и в Бърно, вече са №98 в световната ранглиста

  • 26 авг 2025 | 16:56
  • 289
  • 0

Най-добрите български състезатели в плажния волейбол Димитър Калчев и Димитър Механджийски продължават да вървят към голямата си цел - класиране на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Калчев и Механджийски се класираха на 9-то място на престижния “Фючърс” турнир в Бърно (Словакия).

Block Out: Димитър Калчев и Димитър Механджийски в Мисия LA 2028
Block Out: Димитър Калчев и Димитър Механджийски в Мисия LA 2028

Българите записаха загуба от германците Тристан Фрьобел и Тимо Вюст с 0:2 (17:21, 16:21) и победа над чехите Тадеуш Трусил и Матиас Дзаворонок с 2:0 в предварителна Група В.

На 1/4-финалите Калчев и Механджийски записаха неуспех срещу швейцарците Флориан Бреер и Люк Флюкигер с 0:2 (14:21, 15:21) и така заеха 9-о място в крайното класиране, с което заслужиха 180 точки за световната ранглиста и 400 евро от наградния фонд.

Така най-добрата българска двойка в плажния волейбол се изкачи в Топ 100 на световната ранглиста е вече заема 98-о място с актив от 1480 точки, колкото имат и датчаните Мьолгард и Хоуман.

“Предстоят ни участия на турнирите “Фючърс” във Варшава (Полша) от 4 до 7 септември и Балъкесир (Турция) от 25 до 28 септември, където трябва да сме поставени в основната схема”, заяви Димитър Калчев специално за Sportal.bg.

В момента Димитър Калчев и Димитър Механджийски тренират в София.

