Любо Ганев: Жените започнаха много добре! Вече мислим за догодина

  • 7 сеп 2025 | 15:05
Президентът на БФ волейбол Любомир Ганев смята, че мъжкият ни тим е изпълнил целта си с участието си в Лигата на нациите и е оптимист за представянето ни на предстоящото световно първенство във Филипините. Ганев бе специален гост в предаването "Арена спорт" по БНТ1.

Ганев коментира представянето на женския ни национален тим този сезон в Лигата на нациите, както и разочарованието на световното първенство, където не записахме нито една победа.

"Жените започнаха много добре представянето във волейболната Лига на нациите. Тази еуфория със връщането на старите опитни състезателки, които в предните две-три години нямаха възможност да присъстват, оказа своето влияние. Естествено, че вдигнаха и очакванията към отбора, че може да направи нещо повече. За съжаление, когато всичко се решава с един единствен мач, винаги може да стане някаква издънка. Все пак, знаете, че нашата група беше една от най-тежките групи. Може би голяма беше и отговорността върху тези момичета да направят. Ние нямаме абсолютно никакви проблеми, защото това състезание вече свърши. Ние мислиме за догодина, имаме Лига на нациите, има европейско първенство, така че това го оставяме назад и мислиме само напред", заяви Ганев.

Той каза, че отборът ни до 19 години, който стана световен първенец и тимът до 21-а, заел четвърто място на планетарния шампионат, ще бъдат гръбнака след години на женския отбор.

"Националният отбор ги чака и това са хората, които следващите години ще защитават флага на България на гърдите и естествено, че разчитаме на тях, защото те вече показаха, че могат", категоричен бе президентът на БФ Волейбол.

Любомир Ганев коментира и предстоящото дело по искане на Белчо Горанов срещу организирането на Общо събрание на БОК.

"Не съм запознат какво се случва с делата, защото няма как да бъда страна по това нещо, но мисля, че там нещата много отдавна са ясни за Международния Олимпийски комитет. Той е казал, той си признава избора на Весела Лечева", заяви Ганев.

