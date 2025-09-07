Любо Ганев: Момчетата отиват с желанието, амбицията и знанието, че могат да побеждават

Президентът на БФ волейбол Любомир Ганев смята, че мъжкият ни тим е изпълнил целта си с участието си в Лигата на нациите и е оптимист за представянето ни на предстоящото световно първенство във Филипините. Ганев бе специален гост в предаването "Арена спорт" по БНТ1.

"Знам, че тези момчета отиват с желанието, амбицията и знанието, че могат да побеждават. Което е най-важното. Защото това трябва на един отбор. Трябва да има самочувствие. Трябва да знае, че и в най-трудни ситуации може да справи. Трябва да разчитат един на друг и да правят това, което правят на тренировка", коментира Ганев.

Той коментира и представянето на България в Лигата на нациите и пропуснатия шанс да отидем на финалите сред осемте най-добри.

"Аз мисля, че пътя, който сме си поставили за да стигнем до Олимпиадата в Лос Анджелис 2028-а, го изпълняваме точно стъпка по стъпка. Да, имахме шанс да стигнем на финалите и този шанс го имахме още на турнира в Бургас. Знаете, ако бяхме победили отбора на Турция, ако не беше нелепата контузия на Мони, след това е мача срещу Украйна, но аз мисля, че по-добре, че стана така, защото ние не бяхме готови още да отидеме на тези финали. И мисля, че прогресът трябва да върви така, както ние сме си го поставили за цел. Важно е, че момчетата видяха, че са много близо, така че няма как да има разочарование", каза Ганев.

"Ние сме единственият отбор заедно с Бразилия, който спечели най-много точки от световния ранкинг, ние се придвижихме с 5 позиции напред, което е нашата основна цел. Знаете, че едно от класиранията за Олимпийските игри в Лос Анджелис става и по ранкинг. В момента сме на 15-то място, така че няма как да има разочарование, напротив, имаме надежда, че продължавайки така, ще стигнем много напред", обясни той.

Световното първенство за мъже във Филипините започва в петък. На въпрос какво ще бъде решаващото за излизането от групата, президентът на БФ волейбол отговори:

"Решаващо е едно единствено, отборът да покаже това, което прави на тренировките. Да играят така, както тренират, да си помагат един на друг. Треньорският щаб е направил всичко, което трябва да се извърши, като техническа подготовка, тактическа такава, физическа. Така, че надявам се да са здрави. Аз винаги си пожелавам здраве, защото това е най-важното в нашия спорт. Да няма контузени и наистина да ни радват, защото тези момчета могат.