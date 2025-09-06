Усман Дембеле аут за повече от месец, ще пропусне сблъсъка с Барселона

Нападателят на Пари Сен Жермен Усман Дембеле ще отсъства от терените около шест седмици, съобщават различни източници. Смятаният за фаворит за “Златната топка” играч остана резерва във вчерашния старт на квалификациите за националния отбор на Франция срещу Украйна, спечелен с 2:0, но се появи на почивката, за да смени своя съотборник при парижани Дезире Дуе, който също получи травма. Дембеле бе заменен десетина минути преди края на редовното време, когато се хвана за задната част на дясното бедро и ясно индикира, че е получил разтежение.
Днес футболистът е преминал допълнителни медицински изследвания, които са показали, че травмата не е толкова лека и той ще трябва да почива около месец и половина. Тази контузията е сериозен удар по клубния му тим, тъй като това означава, че нападателят ще пропусне поне пет двубоя в Лига 1, но и старта на надпреварата в Шампионската лига. На първи октомври парижани трябва да гостуват на бившия тим на французина Барселона, но вероятността той да е на терена към този момент изглежда минимална.
Снимки: Gettyimages