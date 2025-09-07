Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
Бащата на Волейбола: Владо Николов

  7 сеп 2025 | 11:27
Днес във VOLLEYCAST на гости ни е Владо Николов. Ако някога сте имали кумир и сте го гледали по телевизията, значи знаете как се чувстваме.

Говорим си за неговата кариера, какъв лидер е той в спорта, участието му в Traitors: "Игра на Предатели", очакванията за световното първенство и влиянието на социалните медии.

Владо Николов от "Traitors: Игра на предатели" - 10 интересни факта за легендарния волейболист
Върнахме се към спомените от 90-те години, историите и личния опит на Владо, както и техниката му на сервис.

В края на разговора, той споделя за семейството си и новото поколение волейболисти.

Владо Николов към синовете си: На добър час, момчета!
Владо Николов ни сподели и своите уроци от спорта, акцентира на важността на подготовката и уважението в екипа. Той разказва лични примери, които илюстрират как провалите могат да доведат до успех, и подчертава значението на човечността в спорта. Разговорът обхваща и теми като взаимоотношенията в отбора, ролята на опитните играчи и как възпитанието на децата е най-важното в живота.

Владо Николов: Отидох на първа тренировка в Левски с екип на ЦСКА
Владо Николов е една от легендите на България, щом става въпрос за волейбол.

Владо Николов: 7 години ни отне да станем шампиони по правилния начин
А защо пък ние го нарекохме "Бащата на Волейбола”?

