  Владо Николов от "Traitors: Игра на предатели" - 10 интересни факта за легендарния волейболист

Владо Николов от "Traitors: Игра на предатели" - 10 интересни факта за легендарния волейболист

  9 авг 2025 | 13:38
Владо Николов е един от най-ярките и изявени български волейболисти – истинска легенда и в световния волейбол. Пет пъти шампион на България, шампион на Франция, златен медалист от Шампионска лига, бронзов медалист на Световно първенство - това са само част от отличията му. Освен с професионалните си успехи в спорта той е известен и с голямото си семейство и съпругата си Мая, която също е волейболистка. Двамата са заедно от 30 години и имат 4 деца.

Сега той влиза в предаването "Traitors: Игра на предатели", а ние ви предлагаме 10 значими факта за легендарния волейболист.

1. Владимир Николов е роден на 3 октомври 1977 г. Висок е 200 см и тежи 95 кг.

2. Когато бил малък, в квартала, в който живеел, изборът бил просто – или ставаш спортист, или ставаш престъпник. Той избира първото, за да се превърне в истинска легенда на волейбола. Започва да тренира на 11 години.

3. Част от най-големите му постижения във волейбола: 5 пъти е шампион на България (1997, 1999, 2000, 2001, 2002), 2 пъти е носител на купата на България – (2000 и 2001), шампион на Франция (2004), носител на купата на Франция (2005 и 2006), носител на Суперкупата на Франция (2005), златен медалист от Шампионска лига (2005).

4. "Трудно е да стигнеш до върха, ветровито е, но много по-трудно е да се задържиш там“, споделя Владо Николов за успехите и върховете в интервю.

5. През 2016 г. слага край на спортната си кариера с невероятен бенефисен мач, озаглавен „Моята игра“.

6. В началото на 2025 г. излиза автобиографичната му книга „Високо“. В нея той говори за трудния път към върха и успехите си.

7. Личният му живот също е белязан от щастливи върхове. Запознава се с волейболистката Мая, когато и двамата са 17-годишни и веднага заживяват заедно.

8. Три пъти волейболистът предлага брак на Мая и чак на третия тя приема неговото предложение, когато той ѝ поставя ултиматум: „Или се женим, или се разделяме“. „Дълголетието на нашето семейство се крепи на два стълба – любовта и доверието“, споделя Владо.

9. Раждат им се 4 деца. Александър и Симеон също са талантливи волейболисти и мечтаят да надминат постиженията на баща си. Мечтаят да имат момиче и дълго време правят опити за това. Но първо се ражда Филип, третото дете в семейството и едва на четвъртия път се ражда малката принцеса Дария. „Децата са смисълът на нашия живот“, признават развълнувани и през сълзи двамата родители.

10. През есента на 2017 г. Владимир Николов участва във "Фермата". Той се изправи на дуел срещу Яни Андреев от село Козлец. И макар да спечели, спортистът реши да напусне и да преотстъпи правото си за връщане във фермата на загубилия битката. Прецедента в шоуто Владо обясни с трите важни за него неща – семейство, работа и шанс за Яни.

