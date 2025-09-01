Популярни
Владо Николов: Отидох на първа тренировка в Левски с екип на ЦСКА

Президентът на волейболния Левски Владимир Николов призна, че отишъл на първата си тренировка при “сините” с екип на ЦСКА.

Бившият национал гостува в подкаста „Код Спорт“, където за първи път разкри и каква роля е имал доскорошният собственик на футболния ЦСКА Гриша Ганчев за оцеляването на волейболния Левски преди 9 години.

В своето гостуване в подкаста Николов разказа много любопитни случки от богатата си кариера и коментира представянето на своите синове Александър и Симеон в националния отбор на България преди предстоящото Световно първенство във Филипините.

А защо дълго време Владо Николов не си е говорил с Пламен Константинов, какво е мнението му за отказването на Матей Казийски от националния отбор и преминаването му в Локомотив и защо неговата съпруга Мая два пъти е отказвала предложението му за брак – гледайте в целия епизод.

