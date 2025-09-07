Популярни
Ето как Маркес може да си осигури първия си мачпойнт в MotoGP

  • 7 сеп 2025 | 10:54
  • 549
  • 0

Марк Маркес ще може да си осигури своя първи мачпойнт за сезона в MotoGP по време на днешната Гран При на Каталуния.

В момента испанецът води със 187 точки пред своя по-малък брат Алекс, който ще стартира от полпозишъна на „Каталуния“ по-късно днес. Ако в края на състезанието край Барселона разликата между двамата братя е 185 пункта или повече, Марк ще разполага с мачпойнт, който той ще може да реализира в Гран При на Сан Марино на „Мизано“ следващата седмица.

В противен случай заводският пилот на Дукати ще трябва да почака до Гран При на Япония в края на месеца за своя първи шанс да си гарантира седмата си световна титла в кралския клас. Ако Маркес не спечели титлата на „Мизано“ след седмица, то почти сигурно това ще се случи на „Мотеги“, тъй като той ще се нуждае от аванс от 185 точки след уикенда в Страната на изгряващото слънце, за да бъде шампион.

Марк Маркес с нова спринтова победа след падане на неговия брат
Марк Маркес с нова спринтова победа след падане на неговия брат

Просто казано, ако днес Марк не загуби повече от три точки от своя брат, той ще има шанс да стане шампион още преди азиатското турне на MotoGP. В противен случай коронацията на испанеца ще бъде отложена с две седмици.

Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP
Снимки: Gettyimages

