Аманда Анисимова: По време на финалите съм много нервна

Аманда Анисимова се озова изкусително близо до това да запише името си в историята на тениса във втори пореден финал на турнирите от Големия шлем, но 24-годишната американка отстъпи пред водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка в спора за титлата на Откритото първенство на САЩ.

След като не успя на "Уимбълдън по-рано тази година", Анисимова отново се затрудни да покаже най-доброто от себе си.

"Чувствам, че по време на финалите съм много нервна и това е нещо, върху което се опитвам да работя", призна Аманда Анисимова на пресконференцията след мача.

Агресивната игра от основната линия, която й донесе успех срещу бившите шампионки шампионки Ига Швьонтек и Наоми Осака, отново беше на показ, като отбеляза 22 печеливши удара срещу 13 за Сабаленка. Но рисковата стратегия я доведе до скъпо струващи грешки, тъй като американката допусна 29 непредизвикани грешки срещу 15 на опонентката.

Анисимова каза, че ритъмът й на игра е бил нарушен от неочакван фактор - осветлението под затворения покрив на стадион "Артър Аш" по време на дневната сесия.

"Не съм играла на корта през деня със затворен покрив и той буквално беше бял. Не можех да видя топката, когато сервирах", обясни тенисистката, цитирана от агенция "Ройтерс".

Участието на Анисимова на финала й гарантира, че тя ще пробие в топ 5 на световната ранглиста за първи път.

