  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Аманда Анисимова: По време на финалите съм много нервна

Аманда Анисимова: По време на финалите съм много нервна

  • 7 сеп 2025 | 10:50
  • 500
  • 0

Аманда Анисимова се озова изкусително близо до това да запише името си в историята на тениса във втори пореден финал на турнирите от Големия шлем, но 24-годишната американка отстъпи пред водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка в спора за титлата на Откритото първенство на САЩ.

След като не успя на "Уимбълдън по-рано тази година", Анисимова отново се затрудни да покаже най-доброто от себе си.

"Чувствам, че по време на финалите съм много нервна и това е нещо, върху което се опитвам да работя", призна Аманда Анисимова на пресконференцията след мача.

Сабаленка отказа Анисимова и защити титлата си на US Open
Сабаленка отказа Анисимова и защити титлата си на US Open

Агресивната игра от основната линия, която й донесе успех срещу бившите шампионки шампионки Ига Швьонтек и Наоми Осака, отново беше на показ, като отбеляза 22 печеливши удара срещу 13 за Сабаленка. Но рисковата стратегия я доведе до скъпо струващи грешки, тъй като американката допусна 29 непредизвикани грешки срещу 15 на опонентката.

Арина Сабаленка след триумфа в Ню Йорк: В момента съм супер горда със себе си
Арина Сабаленка след триумфа в Ню Йорк: В момента съм супер горда със себе си

Анисимова каза, че ритъмът й на игра е бил нарушен от неочакван фактор - осветлението под затворения покрив на стадион "Артър Аш" по време на дневната сесия.

"Не съм играла на корта през деня със затворен покрив и той буквално беше бял. Не можех да видя топката, когато сервирах", обясни тенисистката, цитирана от агенция "Ройтерс".

Всички шампионки от Откритото първенство на САЩ
Всички шампионки от Откритото първенство на САЩ

Участието на Анисимова на финала й гарантира, че тя ще пробие в топ 5 на световната ранглиста за първи път.

Снимки: Gettyimages

