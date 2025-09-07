България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

Националният отбор на България гостува на Грузия във втората си среща от световните квалификации. Началото ще бъде дадено с първия съдийски сигнал на шведа Глен Нюберг в 16:00 часа на стадион "Борис Пайчадзе" в Тбилиси.

След изиграването на първите двубои нашите и грузинците се намират на последните две места в квалификационната група, като футболистите на Вили Саньол са трети заради двата гола, които успяха да отбележат при драматичната загуба срещу Турция с 2:3. Отборът на Илиан Илиев пък падна с 0:3 от европейския шампион Испания, който е изявен фаворит за класиране на финалите в САЩ, Мексико и Канада.

България регистрира най-посетения си домакински мач от 2009 година, но това не помогна на "лъвовете" срещу суперзвездите на Луис де ла Фуенте. Сега нашите ще търсят по-добър резултат срещу грузинците, които са амбицирани да достигнат поне до второто място в класирането, което води към плейоф за световното първенство. Домакините ще бъдат без своя френски треньор, който получи червен картон срещу турците.

Грузинците информираха, че билетите за мача вече са продадени и се очаква утре на съоръжението на Динамо (Тбилиси) да присъстват 50 000 зрители. Домакините изглеждат уверени в своя успех, макар че Вили Саньол заяви, че пред отбора му се задава трудна битка.

Българският тим ще бъде без своя капитан Кирил Десподов, който пропусна и срещата с иберийците. Крилото на ПАОК се контузи на тренировката преди мача в София и ще бъде аут от терените за около 20 дни. Очаква се Илиан Илиев да направи известни промени в своя състав спрямо загубата преди три дни.

С болки в коляното преди тренировката снощи беше нападателят Александър Колев, но бившият голмайстор на Левски вече е готов за двубоя. Не е изключено мястото му в атака да заеме Владимир Николов, който се включи добре срещу испанците. Същото направи и крилото Марин Петков, на когото е възможно също да бъде гласувано доверие. До последно не е ясно дали нашият отбор ще започне с трима в защита, или с четирима. Твърде вероятно е Емил Ценов и Росен Божинов да са титуляри - двама дебютираха в четвъртък срещу "фуриите" на Де ла Фуенте.

В исторически план имаме четири победи, два равни и две загуби срещу грузинците, като първият мач датира от есента на 1994 година, когато с два гола на влезлия като резерва Емил Костадинов отборът на Димитър Пенев печели европейската квалификация в София, която е първият мач на България след славното американско лято. За последно играхме срещу бившата съветска република в Лига на нациите през 2022 година: 2:5 и 0:0.

ГРУЗИЯ - БЪЛГАРИЯ

Вероятен състав: Светослав Вуцов, Антон Недялков, Емил Ценов, Росен Божинов, Николай Минков, Илия Груев, Ивайло Чочев, Георги Миланов, Фабиан Нюрнбергер, Радослав Кирилов, Александър Колев.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Грузия