Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Двама пилоти може да стартират от алеята пред боксовете

Двама пилоти може да стартират от алеята пред боксовете

  • 6 сеп 2025 | 21:34
  • 390
  • 0

Най-вероятно утре от алеята пред боксовете в Гран При на Италия ще стартират поне двама пилоти: Исак Хаджар и Пиер Гасли.

Хаджар заяви веднага след квалификацията, че най-вероятно ще получи нова задвижваща система и заради това ще стартира от бокса.

Макс Верстапен грабна полпозишъна на "Монца" с историческа обиколка
Макс Верстапен грабна полпозишъна на "Монца" с историческа обиколка

А техническият делегат на ФИА Джо Бауер установи, че два часа след квалификацията колата на Гасли не е покрита от тима, както изискват правилата. Нарушаването на това правило обикновено подсказва, че тимът планира смяна на компоненти и ще наруши условията на закрит парк.

А в такава ситуация пилотът отива да стартира от алеята пред боксовете.

Леклер: Обиколката ми беше почти перфектна, но реалността се оказа друга
Леклер: Обиколката ми беше почти перфектна, но реалността се оказа друга
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Алекс Маркес: Смятах, че няма как да падна

Алекс Маркес: Смятах, че няма как да падна

  • 6 сеп 2025 | 21:16
  • 314
  • 0
Марк Маркес: Аз също щях да падна, днес беше денят на Алекс

Марк Маркес: Аз също щях да падна, днес беше денят на Алекс

  • 6 сеп 2025 | 21:05
  • 273
  • 0
Люис Хамилтън: Много съм щастлив от прогреса на Ферари

Люис Хамилтън: Много съм щастлив от прогреса на Ферари

  • 6 сеп 2025 | 20:31
  • 910
  • 0
Леклер: Обиколката ми беше почти перфектна, но реалността се оказа друга

Леклер: Обиколката ми беше почти перфектна, но реалността се оказа друга

  • 6 сеп 2025 | 19:16
  • 1441
  • 0
Норис: Допуснах грешки, доволен съм от второто място

Норис: Допуснах грешки, доволен съм от второто място

  • 6 сеп 2025 | 19:07
  • 848
  • 0
Пиастри: Този уикенд не се чувстваме много комфортно

Пиастри: Този уикенд не се чувстваме много комфортно

  • 6 сеп 2025 | 18:59
  • 736
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open

Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open

  • 6 сеп 2025 | 19:19
  • 34053
  • 23
Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

  • 6 сеп 2025 | 17:20
  • 14009
  • 36
Етър взе дербито с Локо (ГО) за първи успех през сезона

Етър взе дербито с Локо (ГО) за първи успех през сезона

  • 6 сеп 2025 | 16:54
  • 11631
  • 7
Вяло представяне на Англия не попречи за четвърти пореден успех по пътя към Мондиал 2026

Вяло представяне на Англия не попречи за четвърти пореден успех по пътя към Мондиал 2026

  • 6 сеп 2025 | 20:50
  • 11245
  • 3
Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

  • 6 сеп 2025 | 15:53
  • 19671
  • 3
Изиграха се седем мача от Втора лига - резултати и класиране

Изиграха се седем мача от Втора лига - резултати и класиране

  • 6 сеп 2025 | 21:11
  • 24899
  • 18