Двама пилоти може да стартират от алеята пред боксовете

Най-вероятно утре от алеята пред боксовете в Гран При на Италия ще стартират поне двама пилоти: Исак Хаджар и Пиер Гасли.
Хаджар заяви веднага след квалификацията, че най-вероятно ще получи нова задвижваща система и заради това ще стартира от бокса.
Макс Верстапен грабна полпозишъна на "Монца" с историческа обиколка
А техническият делегат на ФИА Джо Бауер установи, че два часа след квалификацията колата на Гасли не е покрита от тима, както изискват правилата. Нарушаването на това правило обикновено подсказва, че тимът планира смяна на компоненти и ще наруши условията на закрит парк.
А в такава ситуация пилотът отива да стартира от алеята пред боксовете.
Леклер: Обиколката ми беше почти перфектна, но реалността се оказа друга
Снимки: Gettyimages