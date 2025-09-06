Популярни
  2. Лион
  Лион си върна алжирско крило

  • 6 сеп 2025 | 21:24
  • 562
  • 0
Бившият алжирски национал Рашид Гезал се завръща в Лион, където прекара повече от десетилетие, с договор до юни 2026 година, съобщиха от клуба от Лига 1.

33-годишният Гезал се присъедини към академията на Лион през 2004-а на едва 12-годишна възраст и дебютира в представителния тим осем години по-късно. Той записа 119 мача за Лион, преди да напусне през 2017-а.

33-годишното крило се завръща в Олимпик Лион като свободен агент след една година в турския Ризеспор.

"Завръщането на Рашид Гезал надхвърля спортната страна на трансфера. Това е и лично и емоционално приключение, водено от споделено желание между играча и Олимпик Лион", се казва в изявление на тима, цитирано от Ройтерс.

Лион спечели и трите си мача от Лига 1 този сезон и продължава кампанията срещу Рен следващия уикенд.

