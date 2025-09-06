Лион си върна алжирско крило

Бившият алжирски национал Рашид Гезал се завръща в Лион, където прекара повече от десетилетие, с договор до юни 2026 година, съобщиха от клуба от Лига 1.

33-годишният Гезал се присъедини към академията на Лион през 2004-а на едва 12-годишна възраст и дебютира в представителния тим осем години по-късно. Той записа 119 мача за Лион, преди да напусне през 2017-а.

🦁 🔙



Bienvenue chez toi Rachid ❤️💙 pic.twitter.com/zYp8n0p7hQ — Olympique Lyonnais (@OL) September 5, 2025

33-годишното крило се завръща в Олимпик Лион като свободен агент след една година в турския Ризеспор.

"Завръщането на Рашид Гезал надхвърля спортната страна на трансфера. Това е и лично и емоционално приключение, водено от споделено желание между играча и Олимпик Лион", се казва в изявление на тима, цитирано от Ройтерс.

Лион спечели и трите си мача от Лига 1 този сезон и продължава кампанията срещу Рен следващия уикенд.