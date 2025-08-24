Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лион
  3. Лион отнесе Метц с класика и оглави класирането

Лион отнесе Метц с класика и оглави класирането

  • 24 авг 2025 | 00:19
  • 218
  • 0
Лион отнесе Метц с класика и оглави класирането

Лион продължава с отличното си представяне от началото на сезона в Лига 1 на Франция. Тази вечер тимът записа класически успех с 3:0 над Метц и по този начин оглави временното класиране. Точни за успеха бяха Малик Фофана в 25-ата, Корентен Толисо в 30-ата и Адам Карабец в 83-тата минута.

Малик Фофана даде преднина на домакините в 25-ата минута. Той получи топката в наказателното поле, финтира двама защитници и стреля във вратата за 1:0.

В 30-ата минута Корентен Толисо удвои, засичайки центриране отдясно на Ейнсли Мейтланд-Найлс.

В 83-тата минута Адам Карабец оформи крайното 3:0. Той първо стреля с глава в гредата, но топката се върна в краката му и чехът успя отблизо да я вкара в мрежата.

Така с пълен актив от 6 точки Лион поведе в класирането заради по-добрата си голова разлика в сравнение с Пари Сен Жермен. Метц пък допусна втора поредна загуба и е на дъното с нулев актив.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Арсенал не остави шансове на Лийдс в първия мач на Груев като титуляр в английския елит

Арсенал не остави шансове на Лийдс в първия мач на Груев като титуляр в английския елит

  • 23 авг 2025 | 21:26
  • 29338
  • 91
Американски национал официално смени Дортмунд с Мьонхенгладбах

Американски национал официално смени Дортмунд с Мьонхенгладбах

  • 23 авг 2025 | 19:26
  • 1473
  • 0
Борнемут записа първа победа

Борнемут записа първа победа

  • 23 авг 2025 | 19:25
  • 1484
  • 0
Арсенал представи официално отмъкнатия под носа на Тотнъм Еберечи Езе

Арсенал представи официално отмъкнатия под носа на Тотнъм Еберечи Езе

  • 23 авг 2025 | 19:24
  • 7917
  • 7
Бърнли с първи успех след завръщането си в Премиър лийг, Съндърланд този път бе от губещата страна

Бърнли с първи успех след завръщането си в Премиър лийг, Съндърланд този път бе от губещата страна

  • 23 авг 2025 | 19:11
  • 1489
  • 0
Заместникът на Уиса донесе първа победа на Брентфорд, Астън Вила остава без гол през този сезон

Заместникът на Уиса донесе първа победа на Брентфорд, Астън Вила остава без гол през този сезон

  • 23 авг 2025 | 19:00
  • 3679
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пловдив) отмъкна точка от "Тича" в последната минута

Локо (Пловдив) отмъкна точка от "Тича" в последната минута

  • 23 авг 2025 | 23:00
  • 17706
  • 78
Автогол в продължението измъкна Барселона срещу новак

Автогол в продължението измъкна Барселона срещу новак

  • 24 авг 2025 | 00:31
  • 14997
  • 163
Милан на Алегри стартира в Серия "А" с исторически провал срещу новак

Милан на Алегри стартира в Серия "А" с исторически провал срещу новак

  • 23 авг 2025 | 23:42
  • 12990
  • 20
Арсенал не остави шансове на Лийдс в първия мач на Груев като титуляр в английския елит

Арсенал не остави шансове на Лийдс в първия мач на Груев като титуляр в английския елит

  • 23 авг 2025 | 21:26
  • 29338
  • 91
Монтана записа първи успех през сезона

Монтана записа първи успех през сезона

  • 23 авг 2025 | 20:41
  • 18100
  • 19
ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

ФИФА удари Ботев и Локомотив (Пловдив)

  • 23 авг 2025 | 14:21
  • 37072
  • 28