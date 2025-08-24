Лион отнесе Метц с класика и оглави класирането

Лион продължава с отличното си представяне от началото на сезона в Лига 1 на Франция. Тази вечер тимът записа класически успех с 3:0 над Метц и по този начин оглави временното класиране. Точни за успеха бяха Малик Фофана в 25-ата, Корентен Толисо в 30-ата и Адам Карабец в 83-тата минута.
Малик Фофана даде преднина на домакините в 25-ата минута. Той получи топката в наказателното поле, финтира двама защитници и стреля във вратата за 1:0.
В 30-ата минута Корентен Толисо удвои, засичайки центриране отдясно на Ейнсли Мейтланд-Найлс.
В 83-тата минута Адам Карабец оформи крайното 3:0. Той първо стреля с глава в гредата, но топката се върна в краката му и чехът успя отблизо да я вкара в мрежата.
Така с пълен актив от 6 точки Лион поведе в класирането заради по-добрата си голова разлика в сравнение с Пари Сен Жермен. Метц пък допусна втора поредна загуба и е на дъното с нулев актив.