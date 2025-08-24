Лион отнесе Метц с класика и оглави класирането

Лион продължава с отличното си представяне от началото на сезона в Лига 1 на Франция. Тази вечер тимът записа класически успех с 3:0 над Метц и по този начин оглави временното класиране. Точни за успеха бяха Малик Фофана в 25-ата, Корентен Толисо в 30-ата и Адам Карабец в 83-тата минута.

Малик Фофана даде преднина на домакините в 25-ата минута. Той получи топката в наказателното поле, финтира двама защитници и стреля във вратата за 1:0.

🚨 L’OLYMPIQUE LYONNAIS ENCHAÎNE UN DEUXIÈME CLEAN SHIT CONSÉCUTIF ! ❤️🦁💙



Avec ce score de 3-0, l’OL continue sa bonne lancée face à Lens !



On continue également à poursuivre les minutes sans encaisser !



Très bon début de championnat ! 👏#TeamOL #OLFCM pic.twitter.com/atXhFBrc4D — FansGones 🦁 (@LesFansGones) August 23, 2025

В 30-ата минута Корентен Толисо удвои, засичайки центриране отдясно на Ейнсли Мейтланд-Найлс.

В 83-тата минута Адам Карабец оформи крайното 3:0. Той първо стреля с глава в гредата, но топката се върна в краката му и чехът успя отблизо да я вкара в мрежата.

La superbe communion entre les joueurs de l'OL et leurs supporters ! 😍#OLFCM pic.twitter.com/Ju3dQkb3wS — L1+ (@ligue1plus) August 23, 2025

Така с пълен актив от 6 точки Лион поведе в класирането заради по-добрата си голова разлика в сравнение с Пари Сен Жермен. Метц пък допусна втора поредна загуба и е на дъното с нулев актив.