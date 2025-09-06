Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Алекс Маркес: Смятах, че няма как да падна

Алекс Маркес: Смятах, че няма как да падна

  • 6 сеп 2025 | 21:16
  • 308
  • 0

Алекс Маркес заяви, че е бил „твърде отпуснат“ при падането си днес в спринта за Гран При на Каталуня и инцидентът е станал, точно когато той е смятал, че „няма възможност“ да падне.

„Бях твърде самоуверен – обясни Алекс. – Твърде отпуснат точно в този момент. Идеята беше да вдигна темпото в края на тази обиколка, да видя каква е разликата с Марк и от този момент да контролирам разликата с него.

Марк Маркес с нова спринтова победа след падане на неговия брат
Марк Маркес с нова спринтова победа след падане на неговия брат

„Да, имах увереност в мотора, бях твърде самоуверен и смятах, че днес няма как да падна, че това беше невъзможно. Бях много бърз, много близо до лимита. И една малка грешка ти струва всичко.

„Но утре ще имам нова възможност, отново ще тръгна от полпозишън и ще атакуваме отново в състезанието.“

Марк Маркес: Аз също щях да падна, днес беше денят на Алекс
Марк Маркес: Аз също щях да падна, днес беше денят на Алекс
Снимки: Gettyimages

