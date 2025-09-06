Популярни
Марк Маркес: Аз също щях да падна, днес беше денят на Алекс

  • 6 сеп 2025 | 21:05
  • 268
  • 0

Победителят в спринта днес за Гран При на Каталуня в MotoGP Марк Маркес призна, че се е бил „отказал“ от преследването на брат му Алекс, когато пилотът на Грезини падна от първата позиция.

Алекс Маркес стартира от пълпозишън и беше начело до падането си на завой №10 четири обиколки преди финала.

Марк Маркес с нова спринтова победа след падане на неговия брат
Марк Маркес с нова спринтова победа след падане на неговия брат

„Със смесени чувства съм след финала, днес Алекс беше супер бърз и съжалих, когато го видях, че пада, тъй като днес беше неговият ден – заяви Марк. – Утре той ще има нов шанс, тъй ние имаме проблеми този уикенд.

„Бяхме на второ място, опитах се да догоня Алекс, след момента, който имах с Куартараро в първата обиколка. Но видях, че той е по-бърз от мен и се отказах. Но той допусна малка грешка.

Наказаха Жоан Мир след квалификацията в Каталуния
Наказаха Жоан Мир след квалификацията в Каталуния

„В следващата обиколка и аз едва не загубих контрол над предната гума в завой №10, където падна Алекс, но се измъкнах като се подпрях на левия лакът. Да видим какво ще стане утре, състезанието ще е дълго.“

Алекс Маркес разпердушини рекорда на "Каталуния" и грабна втория си пол в MotoGP
Алекс Маркес разпердушини рекорда на "Каталуния" и грабна втория си пол в MotoGP
Снимки: Gettyimages

