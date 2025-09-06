Верстапен-старши за Перес-старши: Идиот!

Бащата на Макс Верстапен – Йос, Антонио Перес „идиот“ в свой пост в социалните мрежи, ядосан от поредните бомбастични изказвания на мексиканския политик.
„Чеко кара за Ред Бул четири години. Колко години Ред Бул бяха шампиони? И четирите. Чеко Перес направи Верстапен световен шампион.
„Ако Чеко беше получил колата, която заслужава в последната си година в тима, той щеше да стане световен шампион. Ред Бул имаха нужда от него, за да стане Макс шампион.
„През 2021 Ред Бул дадоха страхотна кола на Чеко и той задръжа зад себе си 8-кратния световен шампион Люис Хамилтън.“
Този изблик на Перес-старши провокира Йос да се обърне към последователите си в Туитър.
„Какъв идиот. Той (Чеко) винаги е имал същата кола, но той трябваше да дава повече газ“, написа Йос, който този уикенд стартира във френско рали, но отпадна в първата отсечка заради повреда в двигателя.
Вече е потвърдено, че Макс остава и догодина в Ред Бул, а Перес се връща във Формула 1 за сезон 2026 с новия отбор Кадилак.
Снимки: Gettyimages