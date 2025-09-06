Популярни
Верстапен-старши за Перес-старши: Идиот!

  • 6 сеп 2025 | 14:55
  • 1540
  • 0

Бащата на Макс Верстапен – Йос, Антонио Перес „идиот“ в свой пост в социалните мрежи, ядосан от поредните бомбастични изказвания на мексиканския политик.

„Чеко кара за Ред Бул четири години. Колко години Ред Бул бяха шампиони? И четирите. Чеко Перес направи Верстапен световен шампион.

Норис с минимален аванс пред Леклер преди квалификацията на "Монца"
Норис с минимален аванс пред Леклер преди квалификацията на "Монца"

„Ако Чеко беше получил колата, която заслужава в последната си година в тима, той щеше да стане световен шампион. Ред Бул имаха нужда от него, за да стане Макс шампион.

„През 2021 Ред Бул дадоха страхотна кола на Чеко и той задръжа зад себе си 8-кратния световен шампион Люис Хамилтън.“

Доменикали: Във Формула 1 няма място за повече отбори
Доменикали: Във Формула 1 няма място за повече отбори

Този изблик на Перес-старши провокира Йос да се обърне към последователите си в Туитър.

„Какъв идиот. Той (Чеко) винаги е имал същата кола, но той трябваше да дава повече газ“, написа Йос, който този уикенд стартира във френско рали, но отпадна в първата отсечка заради повреда в двигателя.

Вече е потвърдено, че Макс остава и догодина в Ред Бул, а Перес се връща във Формула 1 за сезон 2026 с новия отбор Кадилак.

Снимки: Gettyimages

