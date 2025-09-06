Феликс Оже-Алиасим: Бъдещето ще покаже колко съм близо до нивото на Синер

Канадският тенисист Феликс Оже-Алиасим напусна Откритото първенство на САЩ с чест и перспектива след загуба на полуфиналите от действащия шампион Яник Синер, заявявайки, че само времето ще покаже дали може да се завърне на върха след вдъхновяващите две седмици в Ню Йорк.

25-ият поставен показа в Ню Йорк най-добрия си тенис от години, демонстрирайки обновена увереност с победи над номер 3 в света Александър Зверев, 15-ия поставен Андрей Рубльов и осмия в схемата Алекс де Минор по пътя към първия си полуфинал от Големия шлем от 2021-а насам.

Оже-Алиасим бе категоричен, че ще вземе много позитиви от "Флашинг Медоус".

"Просто искам да отделя малко време, за да се насладя на турнира и всичко, което беше хубаво", каза Феликс Оже-Алиасим, цитиран от агенция "Ройтерс".

"Очевидно градиш бъдещето си с доброто в себе си и след това се опитваш да се подобряваш стъпка по стъпка. И аз просто се опитвам да приема всичко това. Борих се срещу Яник. Имах някои добри точки. Разбира се, чувствам се конкурентноспособен, но бъдещето ще покаже колко съм близо до нивото на Синер", добави канадецът.

Въпреки че реализира само една от десетте си точки за пробив по време на мача с италианеца, Оже-Алиасим коментира, че "няма никакви съжаления", като същевременно се гордее, че се е придържал към агресивния си стил на игра.

"Мога да ви обясня всички пропуснати точки за пробиви, но всичко свърши. Не съжалявам за нищо. Играх по моя начин", завърши Феликс Оже-Алиасим.