Арина Сабаленка обеща да бъде любезна каквото и да се случи във финалния сблъсък срещу Аманда Анисимова на Откритото първенство на САЩ по тенис тази нощ.

Световната номер 1 в женския тенис беше остро критикувана за пресконференцията след мача след загубата от Коко Гоф на финала на Откритото първенство на Франция, която тя отдаде на собствените си грешки, вместо да припише заслугите на опонентката си. По-късно Сабаленка се извини публично, наричайки коментарите "напълно непрофесионални".

След като се бори за победа в три сета над Джесика Пегула на полуфиналите в Ню Йорк, Сабаленка каза: "Това, което се случи в Париж, определено няма да се случи тук и никога повече. Научих този урок и никога повече няма да се държа така. Не бях аз. Бях супер емоционална. Позволих на емоциите да ме контролират, а това не е моята същност. Това никога няма да се повтори".

Може ли Анисимова да шокира Сабаленка на финала на US Open

Беларускинята не е спечелила нито един турнир от Големия шлем тази година. Освен поражението от Гоф, Сабаленка загуби и оспорвани двубои срещу Мадисън Кийс на финала в Австралия и от Анисимова на полуфиналите на "Уимбълдън".

Изглеждаше, че емоциите й може отново да вземат връх, когато нещата станаха много оспорвани в третия сет срещу Пегула в четвъртък, но тя показа най-добрия си тенис, когато имаше нужда от него, за да затвори мача.

Сега тя има шанс да спечели четвърта титла от Големия шлем и да стане първата след Серина Уилямс преди повече от десетилетие, която успешно защити титлата си от Откритото първенство на САЩ.

"Супер развълнувана съм да си дам още един шанс, още един финал. Ако успея да взема този трофей, това ще означава много за мен. Вероятно ще бъда най-щастливият човек на земята", заяви лидерката в световната ранглиста, цитирана от ДПА.

"Мисля, че на финала трябва да се доверя на себе си и да удрям добре топката. Чувствах се така, сякаш в този мач на "Уимбълдън" се съмнявах много в решенията си и това беше основното нещо, което доведе до много непредизвикани грешки. Дадох й много възможности и, разбира се, тя игра невероятен тенис, но чувствам, че имах своите възможности", добави тя.

Победата над Сабаленка за достигане до първия й финал от Големия шлем беше най-добрият момент в кариерата на Анисимова, но финалът се превърна от мечта в кошмар, когато тя не успя да спечели нито един гейм срещу Ига Швьонтек. Въпреки това, 24-годишната тенисистка се представя блестящо в Ню Йорк, за да стигне до финалите два пъти подред, като постигна победа над Швьонтек на четвъртфиналите и след това спечели срещу Наоми Осака.

Анисимова вярва, че е поучила от опита си на "Уимбълдън" и е готова да се представи по-добре.

"Чувствам, че през последните няколко седмици е малко по-различно. Тук вярвам повече в себе си и че съм способен да го направя. Ще се справя както всеки друг ден. Очевидно съм развълнувана, но изключвам целия шум около мен и изтривам всичко от телефона си, за да се съсредоточа. Ще се съсредоточа върху възможността си и ще направя всичко възможно, за да бъда готова", каза американката преди двубоя за титлата.